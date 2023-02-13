«Сходить в кино – тысяча, а в ресторан – восемь»: какие услуги предлагают воронежские «парни на 14 февраля»

Некоторые девушки «арендуют парней» ради фотографий в соцсетях. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Парень на 14 февраля

Услуги:

1. Сходить в кино – 3 000 рублей.

2. Засветиться с вами в сторис – 10 000.

3. Посидеть в ресторане – 2 000.

4. Сфоткаться на фоне машины (современная иномарка) – 6 000 рублей.

Возможны и услуги, но они оговариваются отдельно».

Ровно год назад воронежец разместил такой необычный пост на сайте популярных объявлений. Что двигало автором – специфическое чувство юмора или желание легких денег – так и осталось загадкой. Как и информация о количестве девушек, которые воспользовались услугами молодого человека (и воспользовались ли вообще?). Однако хорошую порцию славы горожанин получил. Объявление сразу же распространили паблики в соцсетях и процитировали многие СМИ. В этой ситуации автору сыграла на руку эпатажность, а еще эффект новизны. Конечно, сфера услуг уже давно позволяет найти способ скрасить одинокий вечер. Но конкретно такую опцию, как «парень на 14 февраля», раньше жительницам Воронежа не предлагали.

ЛУЧШИЕ КАНДИДАТЫ

В январе 2023-го в дополнение к первому появлялась еще пара объявлений. Два Дмитрия также сообщали, что готовы оказать услуги на День Святого Валентина. В первом аккаунте за мультяшной аватаркой скрывался якобы почти двухметровый атлет. За две тысячи он был согласен сходить в кино, за десять – подарить цветы, за двадцать – попасть в ваши соцсети, а за четыре плюс оплата счета – посидеть в ресторане.

Фрагменты объявлений. Фото: Предоставлено "КП"

Фотография второго профиля поражала обилием алкоголя. Портретный снимок был сделан прямо на фоне стеллажей с пивом (юмор?). А на фрагменте футболки, которая попала в кадр, женская рука наливала спиртное в бокал. Расценки этого парня оказались значительно гуманнее: в кино он готов сходить за тысячу, сфотографироваться за пятьсот рублей, а вот в ресторан согласен идти только за восемь тысяч.

«ВЫСОК, КРАСИВ, ФОТКАЕТ НА АЙФОН»

Накануне очередного Дня всех влюбленных мы хотели поговорить с прошлогодним и новоиспеченными «воронежскими Валентинами», узнать, как продвигается бизнес и какие опции из перечня пользуются наибольшим спросом. Однако всех объявлений и след простыл. Сейчас на сайте можно найти лишь посты столичных красавцев напрокат.

«Хочешь показать подругам, что жизнь удалась, все замечательно и восхитительно? К вашим услугам «выездной джентльмен». Высок, хорош собой, учтив, приятен, фоткает на айфон. Фото человека и тачки реальны. Приедет с букетом и пакетиками из ЦУМа. В костюме или кежуал – на выбор. Сделаете фото для инсты, выложите, похвалитесь, поддержите репутацию. Без интима», – гласит текст объявления одного из московских «парней на 14 февраля».

Стоимость услуг – от пяти тысяч рублей. Кстати, меньше чем за сутки объявление просмотрели почти 300 раз.

Есть и более экономные варианты. Вполне симпатичный парень готов сфотографироваться за 300-1000 рублей, а за 500 – подарит вам купленный вами же букет.

Кстати, сайт kp.ru сообщает, что в Москве было полно объявлений «парней напрокат». Только за несколько дней до праздника всех симпатичных и адекватных уже забронировали.

P.S.

Почему же «парень напрокат» не прижился в Воронеже? Причина в отсутствии адекватного предложения? Или все-таки спроса? Как выразилась одна из горожанок в комментариях под объявлением: «Одиночкам уже давно плевать на 14 февраля!». А может, время сейчас не очень подходящее? И в свете текущих событий пост на День Святого Валентина в соцсетях утратил свою значимость? Или повлияли все перечисленные факторы?

Каждое из этих предположений можно было бы развить еще на несколько абзацев, но мы оставим за вами, дорогие читатели, право выбора наиболее подходящего варианта.

СПРАВКА «КП»:

История праздника уходит корнями в Древний Рим. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам жениться. По его мнению, именно дамы мешали сильному полу защищать родину. Однако для настоящей любви нет преград. Конечно, пары тайно венчались. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин. К сожалению, вскоре до императора дошли слухи о тайных женитьбах. И нарушителя бросили в темницу. Проповедника решили казнить уже на следующий день. Тогда он написал трогательное письмо своей любимой девушке. По иронии, дочери тюремщика. Просьба передать записку стала последним желанием мученика. Через двести лет католическая церковь канонизировала священника. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.