Спортивные выходные в Воронежской области: матч «Факела» с «Краснодаром», три турнира по единоборствам и соревнования лучших танцоров

Трибуны, как всегда, будут практически заполнены. Поэтому на матч с "Краснодаром" лучше приходить пораньше. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главное событие предстоящих спортивных выходных в Воронежской области – первая игра второго круга «Факела». На домашнем Центральном стадионе профсоюзов наша команда встретится с «Краснодаром», идущим на шестом месте с 24 очками. «Факел», напомним, в таблице Премьер-лиги 13-й. В его активе 12 очков.

Матч пройдет 5 ноября, начнется он в 16.30. На стадион болельщиков приглашают прийти за два часа до стартового свистка – стадион откроется в 14.00. Еще есть теоретическая возможность купить билеты на сектор 1 Восточной трибуны. Для этого нужно зайти на сайт kassir.ru. Продажа билетов на нем начнется 2 ноября в 19.00.

Любителей волейбола ждут сразу два крупных турнира. Игры первенства ЦФО по волейболу среди девушек до 16 лет будут проходить в Воронеже в спорткомплексе «Согдиана-Скиф» (ул. Цимлянская, 3а) все длинные выходные – с 4 по 6 ноября и всю следующую рабочую неделю – до 11 ноября включительно. Начинаться матчи будут в 9.00. А в Боброве на улице Парижской Коммуны, 59А 5 и 6 ноября состоятся игры первенства Воронежской области среди команд девушек до 14 лет. Волейбольные баталии будут стартовать в 10.00.

В "Согдиане" можно будет увидеть наших девушек на фоне сильнейших команд их возраста в ЦФО. Фото: СКЦ Согдиана, ВКонтакте.

В еще один райцентр, Эртиль, приедут лучшие баскетболистки нашего региона в возрасте до 16 лет. Там в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» (Садовый переулок, 24а) состоится первенство Воронежской области. Турнир пройдет 5 и 6 ноября. Игры стартуют в 10.00.

География соревнований юных баскетболисток весьма обширна. Теперь их увидят и в Эртиле. Фото: Первенство России по баскетболу ВКонтакте.

Тем, кому нравятся единоборства, тоже на выходных не дадут скучать. В Воронеже в физкультурно-оздоровительном комплексе (Димитрова, 2В) пройдет областной турнир по самбо, посвященный Дню сотрудников ОВД России. Турнир уже стартовал. 4 ноября поединки самбистов стартуют в 10.30. Там же с 4 по 6 ноября состоится областной турнир по дзюдо. Он также будет посвящен Дню сотрудников ОВД России. Схватки дзюдоистов будут начинаться в 10.30.

Сначала на Димитрова можно будет посмотреть на лучших самбистов области... Фото: 32.мвд.рф

...а потом и на сильнейших дзюдоистов нашего региона. Фото: Федерация дзюдо Воронежской области, ВКонтакте.

А еще 5 ноября в Воронеже в спорткомплексе «Звездный» (улица Южно-Моравская, 3) состоится областной турнир по вольной и греко-римской борьбе на кубок казачьего атамана Ермака. На него приедут 80 спортсменов. Посмотреть на их поединки можно будет с 12.00.

Борьба настоящих мужчин - всегда впечатляющее зрелище. Фото: wrestrt.ru

Ну и для тех, кто любит виды спорта, пограничные с областью искусства. 6 октября в спортивном центре «Гран-При» (улица Ворошилова, 1А) пройдет Кубок Воронежской области по танцевальному спорту. Но сначала в 13.00 стартуют областные соревнования. А Кубок разыграют уже «на десерт» 24 спортсмена, начиная с 19.30.