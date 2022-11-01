Ловил грабителя заправок и помогал больным ковидом: Максим Стряпчих стал «народным участковым» Воронежской области

Свою судьбу с органами внутренних дел Максим Игоревич связал 15 лет назад. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Участковый из Каширского района Максим Стряпчих представит Воронежскую область в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый». 32-летний майор полиции стал победителем регионального этапа. В голосовании приняли участие более трех тысяч интернет-пользователей. Максим Игоревич уже выступал от региона на федеральном уровне. В 2017 году он также стал лучшим участковым по мнению жителей Воронежской области.

ВДОХНОВИЛ БЕЗРУКОВ

Можно было бы сказать, что судьбу Максима Стряпчих предопределила деятельность родителей: отец – бывший военный, а мама – в прошлом сотрудник милиции. Однако действительно на выбор профессии повлиял телевизор. А если быть точнее – сериал «Участок» с Сергеем Безруковым в главной роли.

– В школе я учился хорошо, поэтому вариантов для поступления было много. Но после просмотра сериала меня стала привлекать работа участковым. Ведь все сельчане уважают этого человека. Да и форма красиво смотрится. Поэтому и подал документы в воронежский институт МВД, – вспоминает майор.

В 2012 году он окончил вуз. Затем сразу начались трудовые будни. Максим Стряпчих обслуживает участок, в который входят три села Каширского района: Данково, Старина и Левая Россошь (его история насчитывает более двух столетий). На этой территории живет свыше четырех тысяч человек.

– Распорядок дня у нас стандартный. Утром совещание, потом подворовый обход. Работаем с населением. Спрашиваем у бабушек, все ли в порядке. Проверяем проблемных граждан: алкоголиков, наркоманов, дебоширов, бывших заключенных, – продолжает наш собеседник. – Таким подопечным помогаем устроиться на подработку. В Данково много фермеров. Одни картошку выращивают, другие капусту, третьи огурцы. Им всегда нужны рабочие руки. А ведь если весь день трудишься, то вечером уже не до дебоша. Сил только поесть и лечь спать остается.

ПРОВЕРЯЛ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ И РАССКАЗЫВАЛ О МАСКАХ

Основные преступления, с которыми приходится иметь дело Максиму Стряпчих, – мелкие кражи, бытовые конфликты, ссоры и драки. Майор отмечает, что это стандартный набор для любой российской глубинки. Необычные ЧП происходят крайне редко. Самое запоминающееся дело в его практике произошло сразу после окончания института.

– В августе 2012 года была серия налетов на автозаправочные станции, причем со стрельбой. И вот на очередном грабеже, на трассе М-4 «Дон», преступник попался. Женщина-кассир быстро позвонила в дежурную часть. Мы прыгнули в машину и помчались к АЗС. Преступник был все еще там. Он не ожидал, что полицейские так быстро появятся. Попытался скрыться, но я бегом занимался. В общем, догнал его, сделал подножку. Он упал, а тут и ребята подоспели, помогли задержать, – рассказывает правоохранитель.

Голосование за лучшего участкового страны продлится до 10 ноября Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время пандемии коронавируса, которая отступила не так давно, майор не только занимался своими прямыми обязанностями, но и тесно сотрудничал с медиками:

– Вместе ходили проверяли зараженных пациентов. Следили за наличием лекарств и их приемом. Занимались профилактической и просветительской работой: объясняли, что нужно носить маски, оставаться дома, если кашляешь и т. д., – добавляет участковый.

ЛУЧШАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Руководство Максима Стряпчих отмечает трудолюбие и профессионализм сотрудника. В его личном деле 22 поощрения. Сам майор говорит, что любит работу и старается развиваться в ней. Поэтому, несмотря на большую загруженность, в 2020 году он окончил Воронежский университет правосудия.

А уже вторая победа в региональном этапе «Народного участкового» может свидетельствовать о расположении к полицейскому и местного населения.

– Изначально я не просил никого выдвигать меня на конкурс. Но теперь, когда наступил финал, очень нужна поддержка земляков! – отмечает участковый.

Самая преданная группа поддержки Максима Стряпчих, конечно же, дома. Жена Ксения, с которой они уже семь лет в браке, и две дочери – семилетняя Настя и двухлетняя Аня.

Если вы тоже хотите поддержать майора Стряпчих, переходите по ссылке. Голосование продлится до 10 ноября. Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.