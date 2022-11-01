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Общество1 ноября 2022 14:50

"Вышла за калитку - не знаю, куда наступить": воронежцы пожаловались на разбитую дорогу

Жители микрорайона Малышево не могут выйти на улицу после ее выравнивания бульдозером
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото читателя

Фото читателя

Фото: Предоставлено

Улица Школьная – возможно, единственная грунтовка в микрорайоне Малышево. Но ее жильцам это служит слабым утешеньем. Лужи на их улице – обычное явление, к которому все почти привыкли. Но в последний день октября сюда приехал бульдозер и «выровнял» дорогу.

- Всю грязь и воду из нескольких глубоких луж размазал по улице, - чуть не плача рассказала нам Любовь Николаевна, жительница Школьной. – Кому-то прямо во двор эту жижу залил. Я вышла за калитку, не знаю, куда наступить. У соседей двойняшки новорожденные, так у них полон двор грязи. Мама теперь выйти не может с коляской…

В подтверждение своих слов жители Школьной прислали фотографию. Мы отправили ее в управу Советского района с просьбой прокомментировать происшествие. Там нам сообщили, что улица Школьная внесена в перечень дорог для асфальтирования частного сектора Малышево на 2023 год.

- Теперь этот перечень будет направлен в управление дорожного хозяйства администрации Воронежа для рассмотрения и включения в план работ, - рассказали в управе.

Попутно чиновники уточнили, что в микрорайоне Малышево уже заасфальтировали дороги и обустроили тротуары по улице Октябрьская с поворотом на Теплоэнергетиков, а также на улицах Природная, Федяевского, Кряжова и Испытателей.

В качестве временной меры для улучшения состояния дороги по улице Школьной на предстоящую зиму, в управе пообещали при наличии асфальтового среза засыпать грунтовку им.

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