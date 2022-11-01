Нововоронежская АЭС стала участником губернаторского климатического проекта «Зеленый регион»

Фото Ольга Мартынова

27 октября 2022 г. при участии НВ АЭС, фонда им. В.И. Вернадского и региональной общественности в Хохольском муниципальном районе на месте бывшего горельника площадью 0,7 га были высажены 3 тысячи сосен, 200 берез, засеяно 20 кг дубовых желудей. Породы деревьев выбирались сотрудниками ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, исходя из особенностей местных грунтов.

Важно то, что молодые деревья не останутся без присмотра – в ближайшие три года саженцы будут находиться под пристальным вниманием сотрудников Воронежского лесопожарного центра.

Всего в рамках проекта, в котором активное участие принимает Нововоронежская АЭС, планируется охватить территорию в 30 га, на которой появится более 100 тысяч молодых деревьев.

«Мы не просто сажаем новый лес, так мы закладываем будущее для следующих поколений. Технический прогресс зачастую негативно влияет на окружающую среду, поэтому сейчас особенно важно ускорять внедрение разнообразных экологических проектов. Это является залогом благополучного существования всего человечества», – сказал заместитель директора по общим вопросам НВ АЭС Вячеслав Шваров.

Самое активное участие в мероприятии приняли заместитель генерального директора неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Татьяна Евсенкова, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, эксперт-руководитель группы организации профессиональной подготовки к конкурсам профессионального мастерства Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС Ольга Романова, представители властей региона и ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова.

«Климатический проект – прекрасный образец совместных усилий органов исполнительной власти, местного самоуправления, научных деятелей, промышленных предприятий, экологических фондов, некоммерческих общественных организаций, волонтёров, жителей региона в деле ответственного отношения к окружающей среде и повышения экологической культуры населения, в первую очередь, нашей молодёжи», – заметила Ольга Романова.

В перспективе «Зеленый регион» должен охватить все муниципальные образования Воронежской области. Предприятием-партнером в Каширском районе также выступит Нововоронежская АЭС.

«Зеленый регион» – стратегический региональный проект, курируемый губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Он направлен на улучшение экологической ситуации в регионе и смягчение последствий климатических изменений путём сохранения и приумножения лесных ресурсов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС