«К нам подошел китаец с ножом за спиной. Когда узнал, что мы не американцы, а россияне, полез обниматься»

Сейчас Китай - современная мощная держава. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

С 2022 года интерес к Китаю, и так немалый, возрос еще сильнее. В условиях вала западных санкций дружеские отношения с большим восточным соседом стали особенно важны. В то же время не утихают споры о том, не могут ли и китайцы нас «кинуть» в самый неподходящий момент. О менталитете жителей Незалежной и о том, что от них вообще можно ожидать, мы поговорили с директором воронежской школы № 9, известным тренером по ушу Юрий Белов. Он часто ездит в Китай на соревнования. А, значит, может судить, как страна изменилась за последние годы.

«КИТАЙЦЫ ВСЕГДА ПРЕДПОЧТУТ ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ДЕЛО С РУССКИМИ, ЧЕМ С АМЕРИКАНЦАМИ»

- Как, на ваш взгляд, на самом деле относятся к нам жители Поднебесной?

- Если в верхушке китайского общества могут быть люди и купленные, и лояльные к американцам, то среди простого народа между русскими и янки всегда сделают выбор в пользу нас. Приведу один пример. 7 мая 1999 года американцы во время очередного налета на столицу Сербии Белград разбомбили китайское посольство. В это время наша делегация ушуистов была в Шаолиньском монастыре. Во время прогулки недалеко от него мы встретили китайца, явно настроенного агрессивно. Он держал руку за спиной, потом оказалось, что в ней был нож. Мужчина принял нас за американцев, а когда узнал, что мы из России, полез обниматься.

- Но это все-таки, скорее всего, больной человек. А как к нам относятся обычные нормальные китайцы?

- Они делают резкое отличие между нами и европейцами. Для них русский – человек с большим «я», требующий к себе уважения. Где бы я ни был в Китае, все знают народные песни – «Катюша», «Подмосковные вечера», «Мчится тройка почтовая».

Многие китайцы предпочитают машинам велосипеды. Фото: из архива Юрия Белова.

- Если делать выбор между нами и американцами, к чему больше всего склоняются жители Поднебесной?

- Не надо забывать, что китайцы никогда не теряли ощущения, что живут в великой державе. У многих в подсознании сидит мысль о Чжунго – государстве в центре мира с соответствующей лидирующей ролью. Дескать, Поднебесная могучая, белая и пушистая, но какое-то время немного болела. Они не будут выбирать между русскими и американцами. Для них главное - свои китайские интересы продвинуть. Но если в той или иной ситуации будет альтернатива, принять сторону россиян и янки, с большой долей вероятности выбор будет в нашу пользу.

«КИТАЙ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИЗМЕНИЛСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ»

- Много говорят о невиданных темпах развития нашего восточного соседа. Не преувеличивают ли?

- Нет. В 1995 году, когда приезжал в китайскую глубинку, еще многие пахали на быках. В восточной провинции Шаньдунь местные жители кидали снопы на дорогу, чтобы машины по ним проехали. Вот таким примитивным способом их молотили. До конца XX века обычным делом было встретить на дороге велорикшу. Чуть приостанавливаешься – к тебе бежит подросток, предлагает почистить обувь. На общественном транспорте работали зазывалы – изо всех сил убеждали в необходимости поехать в тот или иной район. Перед Олимпиадой 2008 года людей из глубинки обучали переходить дорогу только на разрешенный сигнал светофора. Сейчас же такого не встретишь.

- А как выглядит современный Китай?

- Стройки растут как грибы под дождем. Скажем, в провинции Хэнань в 2004 году в одном месте мы видели пустырь. А уже в 2006-м там вырос институт физкультуры. Пять учебных корпусов, огромный бассейн, десяток общежитий и медиацентр. И это всего за какие-то два года!

Тренировки учеников школ боевых искусств - одна из «фишек» Китая. Фото: из архива Юрия Белова.

«СИ ЦЗИНЬПИН ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ, ЧТОБЫ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СТРАНЫ ЛЮДИ ЖИЛИ ОДИНАКОВО ХОРОШО»

- А как сейчас к нам относится китайская верхушка?

- Я не вхож в круги ЦК Коммунистической партии Китая (КПК). Однако, как человек, неплохо знакомый с этой страной, могу сделать какие-то выводы. Не как эксперт, просто высказываю свою точку зрения. Председатель КПК Си Цзиньпин на прошедшем недавно съезде партии изрядно почистил ряды от тех, кто стоял на проамериканских позициях. Не потому, что он больше любит русских, а так как быть за США сейчас, находясь в правящей элите, значит – предавать интересы Китая.

- Многие в нашей стране сетуют: дескать, только на словах китайцы нас поддерживают в нынешней ситуации?

- Давайте разберемся, а как они к нам должны относиться? Одно время мы были для них как ориентир, к которому они тянулись. Во время второй мировой войны наши войска помогли им прогнать японских милитаристов, которые по зверствам не уступали немецким фашистам. А потом мы сами предали идею социализма, стали капиталистической страной. Как Китай, который не сворачивал с пути и добился на нем больших успехов, к нам должен относиться? Как к «ревизионистам», не вызывающим особого доверия. Однако еще раз подчеркиваю, к американцам отношение куда хуже. После начала СВО в китайском интернете появились и мемы, и высказывания куда радикальнее многих наших по отношению к США.

Юные китайцы - до сих пор пионеры. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

- То есть, то, что от нас и в Китае отвернутся, маловероятно?

- Повторюсь, сейчас у власти там люди, прежде всего думающие о национальных интересах. А они точно не заключаются в том, чтобы вновь встраиваться в западную капиталистическую систему. Там, как нас никто не ждал, так и Китаю не рады. И уж точно не по западному лекалу сейчас действует Си Цзиньпин, поставивший задачу, чтобы все китайцы жили одинаково с достойным уровнем и дохода, и комфорта. Даже в отдаленных горных районах Китая, где еще недавно дети, чтобы попасть в школу, должны были на километр спускаться вниз, как настоящие скалолазы. И союзников они ищут не среди англосаксов.