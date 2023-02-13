Бывший зампред гордумы Воронежа Алексей Пинигин признался в мошенничестве на 7,7 млн

Ранее в деле фигурировала сумма в 9,2 млн рублей Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинском районном суде Воронежа 13 февраля начали судебное следствие по уголовному делу, фигурантом которого стал бывший вице-спикер городской Думы Алексей Пинигин. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 7,7 млн рублей.

ПОРЕШАЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ

По версии следователей, в 2018 году он пообещал директору ООО «КМ-Строй» Андрею М. за солидную сумму денег без проблем, благодаря личным связям, своевременно провести приемку выполненных работ по муниципальному контракту и получить оплату. А деньги якобы пойдут на взятки «должностным лицам» правительства Воронежской области. Напомним, «КМ-Строй» выиграла тендер на ремонт школы-детского сада в Грибановском районе. Сумма контракта составляла 670 млн рублей. Заказчиком выступал отдел по образованию и молодежной политике муниципалитета.

После проведения «КМ-Строй» работ при проверке правоохранителями выяснилось, что они велись с большими недостатками. В частности, по договору было предусмотрено огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и кровли специальным составом, но подрядчик использовал материалы, которые не отвечают заявленным требованиям пожарной безопасности. Следователи посчитали ущерб: 21,3 млн рублей. Было возбуждено дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и глава фирмы оказался на скамье подсудимых. Он и написал заявление на народного избранника. Пинигина задержали в феврале 2022 года. СУ СК возбудило уголовное дело на основании материалов УФСБ.

По версии следствия, у Пинигина не было полномочий решать вопрос о «приемке соцобъекта без проволочек» и у него возник умысел - похитить деньги Андрея М. А бизнесмен находился в тот момент под «влиянием обмана».

Как полагают правоохранители, хищение средств происходило в несколько траншей. Пинигин получил «долю»: 2 млн рублей ему передали наличкой, а остальные 5,7 млн рублей перечислили на счета аффилированных с ним фирм.

ВИНУ ПРИЗНАЛ

На вопрос судьи Марины Сиухиной, Пинигин пояснил, что признал вину полностью. Однако свое мнение по поводу обвинения высказывать не стал.

Прежде чем участники процесса перешли к письменным доказательствам, Вера Белкина, адвокат Пинигина снова попросила суд, чтобы журналисты покинули зал, так как в них есть сведения о состоянии здоровья экс-депутата (надо сказать, экс вице-спикер за время следствия, пока был в СИЗО, а потом под запретом определенных действий, сильно изменился). Судья, однако, разрешила журналистам остаться.

ГДЕ ЕЩЕ 1,5 МЛН?

Затем гособвинитель зачитала документы из 1 и 2 томов уголовного дела. Заявление бизнесмена, протоколы обысков, выписки из банков и др. Примечательно, что ранее в уголовном деле фигурировала сумма мошенничества не 7,7 млн рублей, а свыше 9,2 млн.

Теперь же в письменных доказательствах есть сведения о том, что в тот период в качестве добровольных пожертвований на восстановление храма было перечислено от «КМ-Строй» 300 тысяч рублей, а от бизнесмена и Пинигина в общей сложности – 1 млн 400 тысяч.

Следующее судебное заседание состоится 28 февраля, оно будет закрыто от СМИ. Предполагается, что на нем допросят свидетелей.