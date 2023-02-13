120 работников Нововоронежской АЭС приняли участие в Зимнем интеллектуальном турнире

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За звание самых эрудированных боролись 20 команд, по шесть человек в каждой, как постоянные участники, так и новички.

«Мы открываем новую серию игр. Хочется, чтобы наши турниры пробудили в вас желание новых знаний, открытий, развития», - сказал руководитель Клуба интеллектуальных игр «Квазар» Евгений Голубев.

Организаторы внесли новшество в игру. Вопросы для первого тура придумывали сами участники и задавали их друг другу. Второй и третий туры прошли в формате классического этапа «Что? Где? Когда?». Всего на марафоне прозвучало 44 вопроса, которые были посвящены разным темам, от литературы до научных открытий.

«Популярность игры растет, это подтверждает неизменно большое количество участников. Вопросы были сложные, ответы — достойными. Турнир выявил главное — все вы являетесь единой командой, способной решать амбициозные задачи, стоящие перед атомной отраслью и страной по достижению технологического суверенитета и переходу на новейшие технологии», - сказал председатель профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Исход игры решил заключительный тур. Лидером стала команда «Релейщики» (электроцех, Управление капитального строительства). Всего на полбалла от них отстала команда «Пурпурные горностаи», занявшая 2-е место (цех тепловой автоматики и измерений, отдел подготовки проведения ремонтов, отдел радиационной безопасности, отдел модернизации и продления ресурса). На 3-й строчке рейтинга расположилась команда «1 контур» (реакторный цех №6, отдел использования опыта эксплуатации и расследования нарушений, служба технологического управления 4 очереди).

Все команды получили памятные дипломы, а призеры - денежное вознаграждение и юбилейные значки от профкома НВ АЭС, которому в этом году исполняется 60 лет.

Организаторами интеллектуального турнира выступили отдел социального развития, профком, Клуб интеллектуальных игр «Квазар», Организация молодых атомщиков НВ АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС