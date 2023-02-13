«Ни хао, Поднебесная»: как в Воронеже преподают и изучают китайский

Фото: предоставлено героиней публикации.

Предыдущий год поменял многое в мире, отразившись практически на всех сферах нашей жизни. Особенным маркером геополитической ситуации является интерес к изучению различных языков.

По данным сервиса SuperJob, 54% опрошенных среди экономически активного населения сказали, что наиболее полезным для их карьеры было бы знание английского языка, а 11%, то есть каждый девятый, - что китайского. Причем по сравнению с прошлым годом популярность первого несколько снизилась, а второго - возросла.

Родители, говоря о том, какие языки пригодятся их детям в будущем, называли английский и китайский - 53% и 28% соответственно. Изучают один из самых сложных для освоения языков и воронежцы.

Новый виток

Соседство Китая и России было одним из самых колоритных и интересных в мире. Именно по типичным «чайнатаунам» дореволюционных времен красиво проходил стык между европейской и азиатской культурой.

Взаимопроникновение языков, абсолютно разных с грамматической точки зрения, привело к образованию особенного «суржика» - кяхтинского. Некоторые формы взаимодействия выглядели абсолютно причудливо. Именно из него произошла ушедшая в поп-культуру фраза «Моя твоя не понимать», которая используется в различных контекстах и поныне. Однако взаимодействие двух народов на столь тесном уровне остановилось в начале ХХ века.

Второй виток интереса к китайскому языку начался во время быстрого экономического роста Поднебесной. Нарастающее влияние постепенно выводило его в топ. Однако в последнее время, учитывая геополитическую обстановку, востребованность взлетела буквально до небес.

Еще в 2019 году китайский стал одним из языков на выбор для сдачи Единого государственного экзамена по иностранному, а во многих школах на Дальнем Востоке при изучении выбирают именно его. Во всей буре предыдущего года КНР осталась дружественным государством, а товарооборот с Запада практически полностью переключился на Восток.

По данным сервиса Zoon.ru, на сегодняшний момент в Воронеже услуги обучения китайскому предоставляют 90 организаций. Средний чек в месяц составляет 2835 рублей. Для сравнения, самый популярный английский преподают в 285 местах со средним чеком 2637. Обычно проводится по два занятия в неделю.

На данный момент предложение достигло практически трети от лидера. И по последним тенденциям, дистанция будет быстро сокращаться.

Фото: предоставлено героиней публикации.

«Русский гораздо сложнее»

Есть и другая сторона медали. Необычность, серьезные лексические и графические различия с языками западного типа отталкивают от освоения китайского. К тому же ходит множество «страшилок» про самый сложный язык для изучения. Но прошедшие этот путь говорят, что бояться не следует.

- С высоты опыта могу сказать, что русский гораздо сложнее. В нем миллиард окончаний - в одном из стендапов даже шутка была, что «они ничем не обоснованы, просто запомните». В китайском есть логика, четкая структура. Я бы сказала, что он сложен только на первый взгляд: «Боже, я никогда это не выучу!». Страх - главный стоп в жизни. Из-за него мы не имеем тех благ, которые можем иметь. Чем дольше ты изучаешь китайский, тем проще становится. Безусловно, он сложен, однако бешеная актуальность и некая «статусность» при изучении дают мотивацию, - объясняет Вероника Гапонова, преподаватель китайского языка.

Среди изучающих эта мотивация перевешивает стереотипы о невероятной сложности в освоении. Помимо перспектив многих привлекают азиатская культура и эстетика:

- Я хотела стать дипломатом и думала, что китайский язык мне пригодится для работы. С английским на тот момент у меня тоже было отлично. И вообще, мне казалось, что я знаю абсолютно все. Думала, нужно познавать мир дальше посредством китайского языка. Я все еще мечтаю посетить Китай. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Мне нравится в целом азиатская культура, но больше именно культура Поднебесной, а не Японии, как многим. В один момент я бросила занятия, потому что там возникли какие-то косяки с расписанием и мне было неудобно. В университете вернулась к изучению китайского. Сейчас, получается, три года им занимаюсь. Вот мне остался последний семестр. Я очень рада, что все-таки не забросила его совсем, потому что язык мне нравится. Все говорят, что он очень трудный. На мой взгляд, ничего такого сверхсложного. У меня еще очень хорошая преподавательница - настоящая китаянка из КНР. Она такая классная женщина. Все хорошо объясняет, рассказывает про Китай и так далее, - делится Ольга Тетерина, студентка ВГУ. На данный момент она изучает китайский на курсах факультета романо-германской филологии.

Сколько нужно знать иероглифов

Несмотря на это, сложностей все равно много. Чтобы освоить язык на должном уровне, нужны упорство, интерес и целеполагание. Огромное количество иероглифов и конструкций требуют большого времени на изучение, а есть оно лишь у единиц. Например, средняя история изучающего выглядит примерно так:

- Я изучал китайский ещё в школе - в 2017 - 2018 годах. Мать отправила, можно сказать – дескать, язык сильно развивается, в семье нужен будет переводчик. Я пошел. Попутно еще футболом занимался и думал, может получиться пробиться в китайские лиги - уровень там очень низкий, а зарплаты ничего так. Потом ЕГЭ подобралось, и родители приняли решение вложиться именно в экзамены, а не в язык. Времени элементарно перестало хватать - к занятиям нужно было готовиться основательно, часами, - рассказывает студент факультета компьютерных наук ВГУ Герман Станкеев.

В России, как правило, изучают северный диалект китайского языка, который называется путунхуа, или же мандарин - на нем говорят в Пекине, он же является основным в КНР. Кроме него распространен и кантонский. Это диалект южного Китая, на котором говорят в Гонконге.

Основным маркером уровня знания языка является экзамен HSK, который насчитывает девять ступеней - в зависимости от понимания грамматики и количества понятных иероглифов (от 500 до 11000). До 2021 года уровней было шесть, однако экзамен решили «подогнать» под общеевропейскую систему изучения языка. Теперь ступени больше соответствуют известной системе английского с уровнями A1 – C1. По старой системе за один год стандартной программы изучался один уровень, сейчас же время сократилось до полугода.

Как правило, для получения грантов на обучение в Китае требуется четвертая-пятая ступень HSK, c таким же уровнем можно поступить и на работу. Для общения и для жизни достаточно второй-третьей ступени.

Сдать экзамены можно в авторизованных «Институтом Конфуция» организациях. Из ближайших организаторов - Московский государственный лингвистический университет и Санкт-Петербургский государственный университет.

Фото: предоставлено героиней публикации.

Из учеников – в преподаватели

Многие ученики сами используют полученные навыки для преподавания языка. Для этого недостаточно просто хорошо его знать - требуется также опыт проживания или учебы в Поднебесной. Вероника Гапонова, прожив несколько лет в Китае, вернулась в Воронеж с таким культурным опытом:

- Я сама пришла к китайскому по тернистому пути. Сначала полюбила английский, потом задумалась о поступлении на романо-германскую филологию: с азиатскими языками в Воронеже плохо. Два года проучилась на английском и французском, потом влюбилась в Азию. Мама посоветовала китайский, сказала, что у меня получится. Я ее слова вообще в расчет не принимала: «Мам, если тебе нужны сложности, то сама учи китайский, мне и так проблем хватает». Потом пошла в школу «Лаоши», сейчас она не работает. Не сказать, что я сразу всему научилась, но, вдохновившись, поступила в Чунцин. Там с головой и окунулась. Как приехала - меня посадили за стол с семьей, как ребенка, и попросили сказать «что-то на китайском». Я сначала растерялась, потом вспомнила, что я Ника и я учу китайский язык в городе Чунцин. Ситуация очень частая, поэтому теперь мы с учениками осваиваем самопрезентацию.

После этого Вероника пошла работать в частную школу в центре города, как и многие другие бывшие ученики, постепенно «прокачивая» навык преподавателя.

- В школах китайского своя атмосфера - «ламповая», все приходят с благодарностью. Вернувшись в Россию, я устроилась преподавателем. Сначала набивала шишки, обучалась - отработала четыре года. Потом поняла, что хочу взять подготовку учеников целиком в свои руки. Продумывала персональную программу и потихонечку давала ее в школе. Программа заработала, я выросла в профессиональном плане и решила открыть свое дело окончательно.

Осенью 2021 года Вероника ушла из школы, где преподавала китайский язык, намереваясь создать собственную студию. База была неплохая: большое количество учеников с хорошим сарафанным радио, самый высокий уровень языка из доступных и педагогическое образование.

- В студию я вложила немало денег – даже ездила в ростовскую IKEA за мебелью, заморочились над дизайнерскими решениями, решила сделать мини-группы. Примерно около полумиллиона рублей получились вложения. Окупилось все очень быстро, быстрее чем за полгода. На фоне последних событий это замечательно. Помогло и то, что многие ученики со старой моей работы пошли за мной.

Желающие переплыть Амур

Дата, которая сильно повысила интерес людей, также повлияла на бизнес и контингент учеников:

- Мы открылись осенью 2021-го. До 24 февраля люди приходили в «штатном режиме». Я не давала рекламу - только «сарафан» разносил хорошие отзывы, и база набиралась. После знаменательной даты буквально «ломанулись» все. Были интересные случаи: ко мне приходили «бешенцы», просили переправить их в Китай. На мой ответ, что я не миграционная служба и никого в другие страны не переправляю, они говорили, что им меня посоветовали некие «хорошие люди». На занятиях они сидели «на измене» - пытались за месяц изучить китайский, хотя на вид у них нет представления, как осваивать какой-либо язык вообще. Вложат определенные суммы - и вуаля: язык изучен. Бум прошел примерно к лету, когда люди свыклись с положением дел. Некоторые, успокоившись, остались. Сейчас больше приходит людей, понимающих перспективы, а не тех, кто хочет переплыть Амур. Обычно ученики - молодежь от 16 до 27 лет, хотя бывают люди вплоть до 50 - языку все возрасты покорны. Кому-то нужно по работе, много торговых связей с Китаем, кому-то просто для души.

По поводу процесса Вероника рассказывает об учебных пособиях и планах, по которым готовят к HSK. Однако признается, что они оставляют желать лучшего:

- Если посмотреть по центральной России, в основном используются старые учебники «Нового практического курса китайского языка». Ужасные, честно говоря. Мне пришлось везти свои книги оттуда. Задания и переводы там сделаны по-английски. Получается такой трилингвальный подход к обучению. У меня много нововведений в программе. Например, я отказалась от пиньиня (это транскрипция китайского языка латинскими буквами), и сейчас мы читаем только иероглифами.

Фото: предоставлено героиней публикации.

«Никуда не торопятся и умеют ждать»

Возможностей для работы и обучения в Поднебесной также очень много. Более того, Ника рассказывает о слухах, что многих американцев и европейцев начали выжимать из Китая, чего не сказать о русских предпринимателях и студентах. У нее также существуют успешные кейсы:

- Перспектив у россиян там довольно много. Я курировала пятерых студентов - по договоренностям с университетами и сбору документов. Все остались там до сих пор. Кто-то учится даже в Ухани, «знаменитой» родине коронавируса. Китай - отличная альтернатива для получения заграничного образования, там все хорошо для этого устроено. Отношение к русским отличное - есть возможность работать на многих предприятиях, переводчики еще много лет будут нужны. Моя ученица сейчас трудится в Харбине на заводе, связанном с пестицидами. Я ей помогала уехать, а сейчас она зовет меня к себе: нужны кадры! Но опять же, для такого требуется доля мужества. Из тех, кого я учу сейчас, один мой 17-летний ученик сдал HSK 4. Это позволяет ему учиться в китайском университете, к чему мы сейчас и идем. Еще моя ученица в данный момент едет в консульство делать визу, сдала третий уровень.

Санкции, по признанию, практически не повлияли на работу ее школы. Однако для взаимодействия с КНР напрямую есть старая, уже набившая оскомину проблема - коронавирус. В 2022 году в Поднебесной все еще было много ограничений, связанных с Covid-19, но изменения уже есть, и взгляд в будущее у Вероники оптимистичный.

- Сейчас позитивных изменений много. Китай ослабляет ковидные ограничения - по цене билетов, по карантину. Пока только для студенческой и бизнес-визы. К лету, думаю, ослабят и для туристов. Китайцы никуда не торопятся - они умеют выжидать и смотреть. Самая я снова хочу съездить в Шанхай: это моя любовь!

КСТАТИ

А как это по-китайски?

Базовые выражения для туризма достаточно простые.

«Ни хао» ( - n h o) – здравствуйте. Стандартное приветствие, где «ни» - это обращение к собеседнику, а «хао» - пожелание добра, которое также олицетворяет слово «хорошо».

«Се се» ( – xièxiè) - спасибо, благодарю. Обычная благодарность.

«Во тьяо…, во лайдзы элосы» ( … - w jiào … . w láizì éluós ) - меня зовут …, я приехал из России. Дежурная фраза, чтобы представиться в Китае

«Бу яо» ( - bù yào) - не хочу. Если вам нужно от чего-то отказаться. «Бу» в данном случае значит слово «нет». Если его убрать, то будет обратное по смыслу, то есть «хочу».

«Во ай нин» ( - w ài nín) - я тебя люблю. В данном случае «нин» - уважительная версия «ни». Совсем как «ты» и «вы» в русском языке.