В Воронеже на 67% выросло количество получателей пенсии на карты

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За 2022 год число жителей Воронежа и области, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло на 67% и превысило 10 тыс. человек. В четвертом квартале 2022 года зачисление пенсии на карту банка перевели на 26% больше жителей региона, чем в третьем квартале.

Оформить заявку на перевод пенсии в ВТБ можно в любом отделении банка или через контакт-центр. Специалисты помогут подать заявление, оформят дебетовую карту «Мир» и регистрацию на портале Госуслуг. Кроме того, услугой можно воспользоваться самостоятельно в ВТБ Онлайн. После подачи заявления банк направит данные в Социальный фонд России. В течение трех дней клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг для подтверждения согласия на перевод. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет в ВТБ банке. Также пенсионер может воспользоваться онлайн-сервисом доставки карты на дом и сразу перевести на нее зачисление пенсии.

«Все больше воронежцев переводят зачисление пенсии на карты банкаВТБ. Пенсионеры – социально уязвимая группа населения, поэтому мы уделяем особое внимание заботе о них в рамках инициативы «Семейный капитал». Наш банк страхует карты и счета пенсионеров от мошенников, зачисляет 7% на остаток по счету до 100 тыс. рублей, предоставляет возможность без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и оплачивать онлайн услуги ЖКХ. А с января этого года при переводе пенсии на карту банка пенсионеры стали получать 2% от стоимости покупок в аптеках в виде мультибонусов», - отметил Владимир Пенин, управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент.

В целом по стране в 2022 году число клиентов, получающих пенсию в ВТБ банке, выросло почти на 50% и превысило 1 млн человек.