Воронежский губернатор: «Поддержим бобровский инвестпроект по выращиванию огурцов»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Бобровском районе планируется возвести тепличный комплекс, где на площади около 40 га будут выращивать огурцы. Новый инвестпроект представили губернатору Александру Гусеву 1 ноября. Произошло это на встрече с президентом АПХ «ЭКО-культура» Александром Рудаковым (учредителем ООО «Тепличный комплекс «Воронежский»).

В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства области Виктор Логвинов, руководитель департамента экономразвития региона Данил Кустов и глава администрации Бобровского района Анатолий Балбеков. Они обсудили предоставление мер господдержки новому инвестиционному проекту, о котором подробнее рассказал Александр Гусев в своем телеграм-канале.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

«Тепличный комплекс «Воронежский» хорошо знают в Бобровском районе. Здесь уже реализован проект в три очереди на площади 60,5 га, где выращивает томаты. Объем инвестиций составил свыше 22 млрд рублей. В компании работают более 1 тысячи человек. Кстати, первую очередь проекта площадью в 20,5 га включили в перечень особо значимых инвестиционных проектов, и в 2022 году предприятие получило господдержку в виде возмещения затрат на осуществление технологического присоединения.

В ближайших планах – расширить производство и наладить выращивание огурцов – до 60 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в новый проект должен составить порядка 15 млрд рублей. На новом предприятии откроется 700 рабочих мест.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев одобрил инициативу:

– Конечно же, поддержал проект. Предоставим господдержку в части субсидирования затрат на строительство объектов инфраструктуры и льгот по налогу на имущество, – заключил глава региона.

Ирина Шабанова