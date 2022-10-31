В мэрии Воронежа обсудили подготовку к военно-исторической реконструкции парада

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Одной из главных тем еженедельного совещания в мэрии стала подготовка военно-исторической реконструкции знакового парада 7 ноября 1941 года. Напомним, Воронеж стал одним из трех городов страны, где в 24-ую годовщину Октябрьской революции в сложных условиях прифронтового города прошел военный парад войск, ставший символом стойкости и мужества советских воинов. О предстоящих мероприятиях рассказала вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД СОБЕРЕТ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В подготовке торжественных мероприятий, по словам Савицкой, при поддержке администрации города задействованы региональные общественные организации – военно-исторические клубы «За отвагу» и «Пересвет».

Предполагается, что реконструкция привлечет много зрителей. По предварительным данным на параде ожидают до 5000 человек. В связи с этим мэр города Вадим Кстенин особое внимание обратил на обеспечения безопасности горожан.

Гости смогут увидеть не только прохождение пеших колон участников в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, Добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, но и военную технику тех времен.

Для безопасности участников и гостей перед проведением парада территорию у Музея-диорамы (Ленинский проспект, 94) огородят по периметру 1300 турникетами. Зрителей будут пропускать через четыре входные группы с 13 стационарными и одним ручным металлодетекторами. 50 сотрудников частных охранных организаций будут контролировать четыре входа со стороны Ленинского проспекта в местах перекрытия трассы коммунальной техникой.

Предварительно всю территорию обследуют и возьмут под охрану кинологи. На месте проведения торжеств будут дежурить медики и спасатели. Перед началом реконструкции запланировано возложение цветов и венков к Вечному огню. Парад займет около часа – с 12.00 до 13.00.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ №45 ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПЛЕКСНОЙ

Другим важным вопросом планерки стала реконструкция 45-й школы, ученики которой пока распределены по другим учреждениям. Проведена планировка территории и продолжаются мероприятия по формированию участка, поскольку площадь, которую можно задействовать под реконструкцию школы и создание спорт ядра, ограничена и требует максимально эффективного использования.

– Нам предстоит еще провести изъятие земельного участка, после чего сможем уже выходить на торги по определению подрядчика, который должен будет разработать проектно-сметную документацию и выполнить реконструкцию. Здесь тоже будем применять комплексный подход. Вся необходимая подготовка должна быть выполнена до конца года, – поручил мэр Вадим Кстенин руководителям профильных структурных подразделений.

СУДЬБА КАМЕННОГО МОСТА И ДОМА НА ДЕПУТАТСКОЙ

Мэр также обратил внимание подчиненных на необходимость привести в порядок Каменный мост. Памятник архитектуры реконструировали больше 10 лет назад. С тех пор на нем образовались дефекты, требующие серьезных работ. Кроме того, мост часто страдает в результате ДТП.

– Просчитайте стоимость необходимых для ремонта Каменного моста работ, чтобы мы запланировали средства в бюджете будущего года. Тогда в следующий строительный сезон можно будет начать приводить любимый воронежцами объект в порядок, – дал указание Вадим Кстенин.

Зашла на планерке речь и о другом известном объекте историко-культурного наследия, судьба которого беспокоит главу Воронежа – доме №7 по улице Депутатской. После расселения жильцов здание было оформлено в собственность города. Сейчас периметр постройки закрыт и охраняется от посторонних лиц. Мэр сообщил, что уже есть заинтересованные в приобретении постройки инвесторы.

- Нельзя затягивать с процессом продажи здания. Но следует сделать все необходимое, чтобы у потенциального покупателя при работах по приспособлению его под иное использование были обязательства по сохранению историко-культурного наследия, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.