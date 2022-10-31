Стресс, безделье или болезнь: воронежский врач рассказала, почему люди переедают

Стресс как отрицательный, так и положительный часто становится причиной излишнего употребления пищи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Не поддающиеся контролю события внешнего мира нередко приводят человека к… холодильнику. Затем с ведром мороженого, тарелкой бутербродов или половиной торта он устраивается поудобнее перед телевизором и начинает поглощать добытые из железного шкафа «трофеи». Спустя несколько минут настроение улучшается, а жизненные неурядицы кажутся уже не такими глобальными. В единичном варианте подобные ситуации допустимы, они не нанесут серьезного урона здоровью. Но, если употребление больших порций еды становится для человека нормой, ему и его близким стоит задуматься.

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА НА ОРГАНИЗМ

Переедание – это неконтролируемый прием большого количества пищи. Как рассказывает врач-терапевт Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Панина, оно может быть ежедневным, по праздникам или выражаться ситуацией, когда человек постоянно что-то жует. У переедания огромное количество причин. Но львиную долю составляют психологические.

– Стресс как отрицательный, так и положительный часто становится причиной излишнего употребления пищи. Негативное напряжение может быть связано со смертью близкого, увольнением, расставанием с любимым. В такие моменты человек хочет себя поддержать и нередко обращается к пище, – объясняет Ирина Леонидовна. – Или, наоборот, хорошее событие: свадьба, день рождения, сдача сессии, встреча с друзьями. В подобных ситуациях люди тоже не контролируют себя в количестве еды. Могут сидеть за накрытым столом и постоянно подкладывать пищу в тарелку. Своеобразное коллективное потребление: все едят, значит, и мне нужно.

Помимо стресса элементарное чувство жадности – «съем сейчас, а то вдруг не достанется» – тоже провоцирует переедание. Схожий страх может вызывать пережитый отрицательный опыт. Если в прошлом человеку приходилось голодать или недоедать, при возможности он будет стараться съесть побольше.

– После диет, православного поста нередко случаются срывы. Хорошо, если люди знают, как правильно выходить из этих состояний. Однако зачастую бывает такая ситуация: сначала идет жесткое ограничение в еде по самим продуктам и калорийности, а потом наступает момент «мне все можно». Это очень большая нагрузка на организм, он не понимает, к каким условиям ему адаптироваться.

ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖЕЛУДОК РАБОТАЕТ УТРОМ

Еще одна причина переедания – безделье. Человеку буквально нечем заняться и он идет к холодильнику. Или же, наоборот, не хочет выполнять какую-то работу и начинает есть. В тоже время принимать пищу параллельно с другой деятельностью не стоит. В основном речь идет о просмотре телевизора под «что-то вкусненькое», однако нередко можно увидеть и работника, который, не отрываясь от компьютера, пытается пообедать.

– Это плохо потому, что в такие моменты ты не думаешь, что ты ешь и сколько, – отмечает медик.

Важный фактор, влияющий на переедание, – время приема пищи. По словам специалиста, самое хорошее время для переваривания – утро и полдень. Пищеварительная функция в этот промежуток наиболее активна. Даже если съесть большую порцию, организм справится с ней. Но такой же объем пищи вечером окажется непосильным для него. После 18 часов пищеварительные способности снижаются, а ночью и вовсе прекращаются. И получается, что в организме накапливается своеобразный излишек непереваренной еды. А это совсем не полезно.

Не стоит забывать, что переедание может быть связано и с физической стороной. В некоторых случаях увеличение порции пищи на постоянной основе сообщает о проблемах с обменом веществ.

«НЕЖЕЛАНИЕ ДВИГАТЬСЯ – ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ»

Несмотря на то, что существуют определенные порционные нормы, каждому человеку требуется свое количество пищи. Это зависит от возраста, пола, рода деятельности, физической и интеллектуальной нагрузки и т. д.

К симптомами переедания можно отнести тяжесть, вздутие живота, метеоризм, неприятный запах изо рта или от пота, кожные проблемы. Если после еды не хочется двигаться, а возникает желание лежать – это тоже тревожный сигнал.

Увлечение соленым и острым требует большого количества дополнительной еды и воды. Сладкое быстро насыщает и оставляет приятное вкусное ощущение. Подобное тоже может приводить к перееданию.

– Бывает еще так, что человек любит какое-то блюдо. Ему вкусно, и он не может никак остановиться. Это нехорошо. Нужно понимать, сколько и какой пищи ты в состоянии съесть.

ПОМОЖЕТ ПИЩЕВОЙ ДНЕВНИК

С каждым случаем переедания нужно работать индивидуально. Некоторые могут заметить вышеуказанные симптомы, а некоторые не задумываются и просто переходят на большую порцию.

– Специфической диагностики переедания, кроме сантиметровой ленты и весов, нет. Если одежда стала вам мала по размеру, увеличилась масса тела, значит, нужно обратить внимание на питание. А дальше уже – специалисты, – продолжает терапевт. – Анализы сразу тоже могут ничего не показать.

Отрефлексировать пищевое поведение человек в состоянии и самостоятельно. С помощью специального дневника. Необходимо в течение месяца-двух записывать, что вы едете, в каких количествах и какие последствия возникают после этого. Если появилась тяжесть, значит либо сам продукт вызывает такую реакцию, либо его количество, либо способ готовки.

– Важно поговорить с самим собой и разобраться, от чего происходит переедание. Если проблемы психологические, тогда нужен специалист по этой части. Когда же состояние эмоционально-психическое в порядке, а вы ощущаете тяжесть после каждого выхода из-за стола – это могут быть первые шаги к ожирению или даже к сахарному диабету. Заболеваний много, но ставить самому себе диагноз не стоит. Нужно обратиться к терапевту или эндокринологу.

ЕШЬТЕ, КОГДА ГОЛОДНЫ

Быстрый темп жизни, доступность и разнообразие готовой еды, конечно, сказываются на количестве и качестве пищи, которая поступает в наш организм. Но несколько элементарных правил поможет избежать переедания.

Самое главное – есть нужно, когда вы чувствуете голод. Если же хотите упорядочить прием пищи и придерживаться расписания, то пусть это будут частые, но небольшие порции.

Кроме того, до начала завтрака, обеда или ужина стоит выпить теплой воды. Это уменьшит объем съеденного. Тщательное пережевывание также будет способствовать лучшему перевариванию. Важно принимать пищу в специально отведенном месте, а не перед телевизором. Еда должна быть отдельным процессом, а не дополнением к чему-то.

К советам по питанию стоит добавить и физическую нагрузку. В умеренных дозах она точно не станет лишней.

– Отдельно стоит сказать про поздние ужины. Если человек работает допоздна, разумеемся, ему нужно поесть. Но это не должны быть молочные продукты (йогурт, молоко, сметана), сладкое или холодная еда (холодец, желе и т.д.) Такая пища плохо переваривается. Съешьте что-то теплое, обработанное, со специями. Припущенные овощи, кусочек птицы или рыбы. Кроме того, желательно сделать между ужином и завтраком перерыв в часов 10-12, тогда организму будет значительно легче, – заключает Ирина Панина.