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О позиции Воронежского областного отделения КПРФ по актуальным проблемам рассказывает первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областной думе Андрей Рогатнев.

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На передовой борьбы за интересы народа

- 2023 год – год 30-летия КПРФ. Что эта дата значит для нашей страны?

- Уже 30 лет КПРФ находится на передовой в борьбе за права трудящихся, сохранение целостности России. Мы восстановили нашу партийную структуру, её марксистско-ленинское идейное ядро. Сегодня Россия фактически находится в кольце государств с явно враждебной позицией в отношении нашей страны и в целом в отношении советской, российской цивилизации. И коммунисты являются стержнем сохранения того потенциала, который был заложен Великим Октябрём. А КПРФ сегодня, как неоднократно подчеркивал Председатель КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, - продолжательница лучших традиций советской страны.

Мы оказались правы в оценках событий в годы капиталистических реформ. Все наши высказывания, наши требования в части, например, восстановления промышленного потенциала страны, сохранения её финансовой независимости, социальных гарантий оказались точны. Осуществление наших антикризисных программ – «10 шагов к достойной жизни», «20 неотложных мер для преображения России» уже сегодня позволит наполнить казну, помочь регионам выбраться из бюджетной удавки.

Ведь бюджетных средств, которые выделяет федеральный центр, сегодня явно недостаточно. И поэтому всё чаще раздаются голоса даже из уст представителей «Единой России», что Центробанк работает на любую другую страну, кроме нашей, не выполняя установки Президента России по развитию экономики.

Президент не раз уже заявлял, что мы будем строить новую страну, но при этом на руководящих постах находятся многие разрушители из команды Ельцина, Черномырдина... Пока не начнёт действовать программа КПРФ, Россия так и будет топтаться на месте, не имея возможности выкарабкаться из системного кризиса. Между тем опыт Китайской Народной Республики, где Коммунистическая партия является правящей, опыт КНДР, которая живёт на протяжении многих десятилетий под тотальными санкциями, говорит, в каком направлении должна идти наша страна.

Партийные вертикали – организационная, идеологическая, депутатская, социально-экономическая, вертикаль работы с профсоюзами и общественными объединениями – все они сегодня как никогда востребованы обществом. Капиталистическая система не работает, те мелкие изменения, которые предпринимают власти в попытке хоть как-то притушить народное недовольство, не эффективны.

Мы, коммунисты, напоминаем: если вы пытаетесь затянуть в узел проблемы, которые на протяжении многих десятилетий довлели над обществом, то когда-нибудь этот узел порвётся, и народный протест будет не остановить.

Партийные организации ведут большую просветительскую работу, восстанавливают памятники В.И. Ленину, борцам за Советскую власть. Мы противостоим организованной либеральной «пятой колонной» кампании по вытравливанию из памяти людей всего советского.

И люди откликаются. Особенно ярко это было заметно на мероприятиях, посвящённых 100-летию СССР. Многолюдные акции прошли в таких районах, как Россошанский, Кантемировский, Павловский, Грибановский, Калачеевский. Сохранение тысячелетней истории нашей страны – основа сохранения самого государства.

КПРФ, её Воронежское областное отделение подходит к юбилею с трепетным отношением к нашим ветеранам, которые стояли у истоков восстановления партии. В их числе – Р.Г. Гостев, С.И. Рудаков, С.А. Мясоедова, Н.И. Булавин, И.М. Сурков, Н.М. Чернушкин, И.Б. Загайтов, Ю.С. Касаткин, В.М. Попов, В.М. Корнеев, Л.Б. Лебедева, Н.И. Субботина, и другие. К нам приходит молодёжь, которая вместе с ветеранами работает над выполнением программных задач партии. Партийная организация сегодня – это дружная, сплочённая команда.

Хотелось бы сказать огромное спасибо тем, кто находится на передовой борьбы за интересы трудового народа, каждому нашему коммунисту – от рядовых до секретарей обкома. Большое спасибо всем нашим союзникам и сторонникам, которые помогают осуществить программные установки КПРФ.

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С задачами, поставленными руководством КПРФ, справимся!

- Главная тема, которая волнует людей – специальная военная операция. Что необходимо, чтобы победить нацизм на Украине и преодолеть брошенные России вызовы?

- В своё время Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». Гений Ленина, заложившего основы нашего государства, преданность народу его ученика и продолжателя Сталина обеспечили мощь СССР, не позволили объединённой под нацистскими знамёнами Европе уничтожить нашу страну.

Но чтобы отстоять страну, нужны не только передовая экономика и сильная армия, но и высокая идейная мотивация. Благодаря Коммунистической партии принципы равенства и братства нашли реальное воплощение. Поэтому советские люди совершали невиданные доселе подвиги и сокрушили злейшего врага человечества.

А что сегодня? Нынешняя идеология является зеркальным отражением конкуренции внутри общества, бесконечной борьбы за выживание. Социальная апатия, отсутствие желания сражаться за страну, творить и созидать препятствует полноценному развитию. Разрушительные последствия капиталистических реформ затормозили движение, которое мы могли завершить ещё в 2014 году.

Но российское руководство, пойдя на поводу у Запада и подписав Минские соглашения, фактически дало карт-бланш США и Европе для поддержки человеконенавистнического режима на Украине и подготовки войны против России. 8 лет они готовили вооружённые силы, отряды националистов и в целом население к формированию образа врага. Поэтому сегодня наши вооружённые силы встречают неожиданное для многих жёсткое сопротивление.

Но у нас нет иного пути, кроме как одержать победу в этой тяжелой, но благородной, народно-освободительной войне. Только победа позволит сохранить и Россию, и Украину. Мы со своей стороны все 8 лет поддерживаем героический Донбасс, собрали и отправили 104 конвоя гуманитарной помощи. Количество коммунистов, сражающихся на передовой, составляет почти роту.

Мы уверены, что враг будет разбит. Но без резкого изменения социально-экономической политики мы не сможем быстро и полностью решить эту задачу. Также необходимо одержать победу и над «пятой колонной», которая ещё пытается навязывать свою волю России.

- Как вы оцениваете социально-экономическое положение в стране и области?

– Система, которая не хочет меняться, не может придумать ничего нового, кроме как наступать на права простого гражданина. Это заключается не только в ограничении свобод, но и связано с ростом цен на продукты, промышленные товары, лекарства, повышением тарифов. Передача в концессию предприятий систем жизнеобеспечения в Воронеже, в целом ряде сельских районов явилась толчком к возникновению аварий, от которых страдают жители. Тем не менее, курс на сбрасывание коммунальной сферы в руки частников продолжается.

Что, от этого стало лучше? Каждый день депутаты от КПРФ вынуждены включаться в решение вопросов, связанных с отключением воды, тепла, авариями на канализации и т.д. И это всё ложится тяжёлым бременем на простого человека.

Как мы можем победить нацизм на территории Украины, если так относимся к собственным гражданам? Поэтому для нас изменить проводимую в стране политику – это насущная задача, с которой мы обязательно должны справиться при поддержке народа.

- 2023 – год выборов губернатора Воронежской области и целого ряда районных Советов. Как планирует участвовать в них областное отделение КПРФ?

- Мы будем участвовать во всех выборных кампаниях. На пленуме обкома, на совещании первых секретарей мы серьёзно проанализировали, чего удалось добиться и что не получилось в сентябре. Мы подготовили программу, с которой пойдём на губернаторские выборы, и сейчас её дополняем. Областной выборный штаб уже работает, формируются районные штабы. Районные комитеты начали обсуждать будущих кандидатов. В ближайшее время проведём совещание с секретарями местных отделений тех 9 районов, где пройдут выборы в районные советы.

Изменения, которые внесены в закон о местном самоуправлении и направлены на ликвидацию народного представительства на уровне сельских поселений, - это ущербный путь. К чему ведёт такой подход, мы уже увидели на примере Воронежской городской Думы, где сложили полномочия ещё два депутата-единоросса, осуждённых по уголовным делам.

В предстоящей губернаторской кампании единственной сложностью для нас является муниципальный фильтр – нам немного не хватает до 250 депутатов, подписи которых необходимы для его прохождения, но мы будем обращаться за поддержкой к независимым депутатам и уверены, они окажут нам доверие.

Мы же, в свою очередь, справимся с задачами, поставленными руководством КПРФ. Голос областного отделения КПРФ в реализации наших программных установок будет звучать твёрдо и решительно.

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Записал Сергей Щербаков.