В суде показали, как воронежец взорвал отдел полиции

Мирской будет давать показания после того, как исследуют все материалы дела Фото: Ирина ШАБАНОВА

10 февраля в Воронежском областном суде продолжили рассматривать резонансное уголовное дело в отношении фермера из села Волчанское Виктора Мирского, который вдруг «слетел с катушек», расстрелял семью из трех человек, а затем взорвал отдел полиции в городе Лиски.

ПОДРЫВ РОВД - ВЫЗОВ "ЛЮДОЕДСКОМУ РЕЖИМУ"

Трагедия произошла полтора года тому назад – в середине сентября 2021-го. В судебном процессе вот уже три месяца воспроизводят картину случившегося. По версии следствия, причина кроется в бытовом конфликте между односельчанами: Мирской не простил, что проданную им любимицу-корову Куклу «для молока», новые хозяева забили на мясо. А разгромленный ОМВД попал, что называется, под раздачу – как вызов «людоедскому режиму».

На минувшем судебном заседании продолжили исследовать материалы дела. Ранее гособвинитель представила присяжным доказательства как бывший егерь Мирской, вооружившись двумя карабинами, десятком гранат, ружьем, расстрелял из карабина в доме спящими односельчан - 59-летнюю пожилую женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

РОВД в Лисках. С места ЧП Фото: Юрий КОЗЛОВ

НАПАДЕНИЕ ЗА 6 МИНУТ

В этот раз прокурор наглядно показала, как обвиняемый на автомобиле приехал в город Лиски, разгромил районный отдел полиции и ранил сотрудника (ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Присяжным заседателям были продемонстрированы фрагменты видеозаписей с камер наблюдения, установленных по периметру и внутри отдела полиции. На них показаны посекундно действия «подрывателя» рано утром 16 сентября 2021 года. На это ему понадобилось 6 минут и пять секунд.

5 часов 17 минут 18 секунд:

На кадрах, снятых камерой со стороны входа в отдел полиции видно, как к зданию подъезжает серая «Лада Нива». Прокурор уточняет, что из-за качества качества ролика номера и надпись на одной из дверей авто не читаются.

5 часов 18 минут 00 секунд:

Уже рассвело, поэтому отчетливо видно, как из автомобиля выходит мужчина. Он одет в камуфляже, на голове у него каска, а на поясе патронташ. Он быстрым уверенным шагом подходит к дверям, прикасается к ним руками, а затем убегает.

5 часов 18 минут 15 секунд:

Следует взрыв. На другом кадре видно, как валится со стен штукатурка, а входная дверь от взрывной волны распахивается.

5 часов 19 минут 00 секунд:

После того, как на месте взрыва рассеивается дым, мужчина возвращается к двери РОВД. В руках у него карабин, на поясе – гранаты. Одну из них он кидает в открытую дверь и только потом заходит.

5 часов 19 минут 25 секунд:

Кадры уже в помещении при входе в РОВД, где находится сотрудник ППС Алексей Н. Впереди – стеклянное окно, отделяющее дежурную часть. В момент сюда прилетает граната. Увидев мужчину в камуфляже, полицейский прячется за угол стойки. Далее на кадрах – сплошная завеса дыма, а незнакомец в камуфляже идет дальше. Полицейский же, как мы помним, получил осколочное ранение в голень.

5 часов 20 минут 10 секунд:

Следует еще один взрыв. Далее уже показывают фрагмент записи из дежурной части. В нем находилось в тот момент двое полицейских – начальник и подчиненный на дежурстве. На кадрах видно, как один страж порядка находится возле монитора. Вдруг комнату озаряет неожиданная огненная вспышка. Тот приседает и к нему бежит второй полицейский. Они пытаются посмотреть через защитное стекло, понять, что случилось и тут в их сторону раздается очередь из карабина. Они прячутся.

5 часов 22 минуты 44 секунды:

Незнакомец в камуфляже возвращается к своему автомобилю.

5 часов 23 минут 23 секунды:

Автомобиль «Лада Нива» уезжает.

Как затем подтвердил на допросе Сергей Романцов, представляющий интересы ГУ МВД по Воронежской области, сумма ущерба, причиненного РОВД, по заключению экспертов составила 266 558 рублей 40 копеек.

На месте убийства семьи курдов Фото: Юрий КОЗЛОВ

ГОТОВИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗА ПОЛГОДА

Напомним, следствие считает, что Мирской готовил параллельно с убийством семьи курдов и нападение на полицейских. Цель – создать атмосферу страха, нарушить нормальный режим стражей порядка. Он разработал план действий примерно за полгода до трагедии: подобрал оружие – карабины «Тигр 1» и «Егерь-12», одно самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и 11 самодельных взрывных устройств осколочного действия. При этом возвращаться домой в село Волчанское не собирался: там он установил самодельное взрывное устройство выжигательного действия, чтобы оно «сработало» 17 сентября.

Судебное следствие продолжается Фото: Ирина ШАБАНОВА

После этого Виктор Мирской сел в автомобиль и попытался скрыться. Его преследовали силовики. Машину остановили со стрельбой в шести километрах от села Марки Каменского района. Одна из пуль попала ему в голову. При осмотре авто оказалось, что он был вооружен до зубов — 9 магазинов патронов, карабины, пневматическая винтовка, гранаты, а также в сало была одежда, аптечка с лекарствами и 191 тысяча рублей.

По словам адвоката Виктора Мирского, его подзащитный готов будет давать показания после того, как исследуют все материалы дела. Судебное следствие продолжается.

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