Выходные в Воронеже: премьеры балета и комедии

"Беглянки" в драмтеатре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БАЛЕТ ПО ЧЕХОВУ

10 и 11 февраля в театре оперы и балета покажут премьеру одноактного балета «Чехов. Отражения» на музыку Чайковского (12+). Его поставил хореограф Константин Уральский. Эскиз спектакля показали в рамках фестиваля современной хореографии «RE:Форма танца» в ноябре 2022 года. Сейчас театр подготовил полномасштабный балет. Хореограф-постановщик Константин Уральский выступил автором либретто по мотивам произведений Чехова.

«Чехов. Отражения» - это хореографическое размышление о женских образах в произведениях писателя. При всей непохожести его литературных героинь, их связывают невидимые нити судеб женщин общества конца XIX- начала XX веков. Главные действующие лица балета – пять наделенных глубоким внутренним миром героинь разных чеховских произведений. Это Анна Сергеевна из рассказа «Дама с собачкой», Ирина, Ольга и Мария из пьесы «Три сестры» и Нина Заречная из «Чайки». Их взаимоотношения с другими персонажами, переживания, мечты и желания в столкновении с реальностью окружающего мира складываются в хореографические сцены балета.

10 февраля в 19.00, 11 февраля в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОМЕДИЯ ОБ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

В театре драмы 10 февраля в 19.00 покажут премьерный спектакль «Беглянки». Комедию по пьесе современных французских авторов Кристофа Дютюрона и Пьера Пальмада поставил для воронежцев Леонид Алимов (главреж Санкт-Петербургского драмтеатра имени Комиссаржевской). Это история двух женщин, случайно встретившихся ночью на обочине шоссе. Марго сбежала со дня рождения дочери, потому что ее не ценят. Клод сбежала из дома престарелых, потому что все опостылело. Они чуть не поругались из-за попутки. Но в итоге стали подругами в своем странном путешествии к «рождению» себя. Посредством иронии постановка поднимает проблемы неверности, одиночества, старения, женской логики. В конечном итоге она - об упущенных возможностях. Которые все-таки можно успеть наверстать.

- Меня во всей мировой литературе всегда привлекает Женщина, я все делаю во имя нее, - рассказал «Комсомолке» режиссер Леонид Алимов. - Женщины – главное в нашей бренной жизни, чем больше я живу, тем чаще в этом убеждаюсь: они хранительницы очага, продолжательницы рода, опора и надежда мужчин. В этой истории дамы прекрасного возраста, и это вскрывает проблему взаимоотношений отцов и детей, взаимоотношений в семье между супругами, с социумом. Но что мне нравится, в этой пьесе все подано легко, в ироничной манере, чем всегда славятся французы. Вроде просто светская болтовня, а оставляет терпкое послевкусие. Потому что зрители понимают, что и это в их жизни было, и примерно то, и там также друг друга не поняли, это позволяет задуматься, сделать выводы, но оставляет надежду на хэппи-энд - как в пьесе.

Режиссер признался, что восхищен талантом актрис Елены Гладышевой и Татьяны Беляевой. Постановка на малой сцене. 16+

В 11 и 12 февраля в 18.00 в драмтеатре спектакль «Король Лир» по пьесе Шекспира (16+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ И ТЕАТР В КИНО

11 февраля в кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Музей в кино" покажут фильм "Сальвадор Дали: В поисках бессмертия". Это путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году. Фильм дает возможность послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Зрители заглянут в знаменитую мастерскую живописца в Порт-Льигате, посетят вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас. Начало в 15.30, 16+

А 12 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Театр в кино" покажут балет "Щелкунчик: перезагрузка" Фредрика Ридмана. Это современная версия, в которой смешали музыку Чайковского и уличные танцы. Трогательная и очень темпераментая история о девочке-беспризорнице, в поисках родителей путешествующей в компании странного и опасного незнакомца и сломанной игрушки. Спектакль, где перемешаны музыкальные и танцевальные стили, сказка и триллер, драма и комедия, классика, мюзикл, хип-хоп и брейк-данс. «Щелкунчик», каким вы его никогда не видели! 16+

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КОНЦЕРТЫ

11 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт хохольского инструментально-вокального ансамбля «Сельские гармонисты» - «Эх, земля ты, матушка-Россия». Коллектив, созданный в 1989 году, - лауреат городского фестиваля «Играй гармонь, звени частушка», фестиваля русской песни «Русь стозвонная» имени Токмакова, фестиваля народной музыки «Савальские россыпи» (Терновка), дипломант межрегионального песенного фестиваля-эстафеты «Песни над Доном», участник телепередачи «Играй, гармонь».

В программе концерта: инструментальные наигрыши («Барыня», «Матаня», «Цыганочка»), обработки народных песен и современные авторские композиции в народном стиле. 11 февраля в 13.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл. Ленина, 2) - в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 12+

11 февраля в 14.00 в Дворцовом комплексе Ольденбургских состоится концерт «Я люблю тебя, как солнце». В программе: старинные романсы и фортепианная музыка Шопена, Скрябина, Рахманинова. Исполнители: солист воронежской оперы Михаил Лобас и пианистка Лариса Вахтель. Концерт пройдет в «Доме с Ризалитами». 12+

В филармонии 11 февраля в рамках абонемента №1а «Симфоническая музыка по субботам» выступит симфонический оркестр и солистка Михайловского театра Светлана Москаленко (сопрано). В программе: Сюита из музыки к кинофильму «Сталинградская битва» Хачатуряна, Концерт для колоратурного сопрано с оркестром Глиэра, Симфония №5 Прокофьева. За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов. Начало в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 февраля на малой сцене театра оперы и балета запланирован концерт «О, если б мог выразить в звуке…» (12+), посвященный 150-летию Шаляпина. В программу вошли арии и сцены из опер, в которых блистал знаменитый русский бас, - «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Демон» Рубинштейна, «Фауст» Гуно, «Мефистофель» Бойто и «Дон Карлос» Верди, а также знаковые романсы и песни из репертуара Шаляпина.

В концерте примут участие ведущие солисты оперной труппы Артем Борисенко, Иван Кураев, Давид Целаури, Иван Чернышов, Светлана Дюдина и Оксана Шапошникова. Начало в 15.00, 12+

ЛЬВЫ В ЦИРКЕ

В цирке воронежцев отправляют в полет к другим планетам. Межгалактический корабль-шоу «Звездный круиз» - это театрализованное представление с элементами мюзикла, иллюзии, парадом созвездий-номеров, яркими костюмами и спецэффектами. Вместе с воздушными гимнастами, акробатами, дрессировщиками зрители побывают в туманности Андромеды, созвездиях Гончих псов и Пегаса, на Луне и даже встретятся с космическими пиратами. Звездные разбойники - не промах: видят всех насквозь с помощью мнемотехники - главарь с завязанными глазами легко угадывает предметы зрителей из самых дальних углов зала.

В программе много трюков с животными - лошадьми, пони, кошками и собаками. Но самый эффектный и щекочущий нервы номер представления - аттракцион укротительницы хищников Ольги Борисовой. В паре с мужем Алексеем Макаренко они демонстрируют чудеса дрессуры африканских львов.

Еще один эффектный и тоже заставляющий замирать сердце номер - Олега Спигина. Эквилибрист исполняет трюк в довольно редком сейчас жанре штейн-трапе - стойку на зубах на трапеции, которая вращается под куполом по кругу. Артист делает трюк «без рук» и без страховки! Реально держится «зубами за воздух»! Чуть не удержишь баланс – и полетишь вниз.

10 февраля в 18.30, 11 февраля в 12.00 и 16.00, 12 февраля в 16.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка «Музей в годы войны» (12+). Проект приурочен сразу к двум памятным датам - 80-летию освобождения Воронежа от фашистов и 90-летию основания музея.

- В тяжелые для страны 1941-1942 годы спасение культурных ценностей было задачей многотрудной и опасной. Переживая горе вместе со всеми, сотрудники Воронежского художественного музея в годы Великой Отечественной войны сделали все возможное для спасения своих коллекций - культурного и научного наследия страны, - отметили в музее. - На выставке посетители смогут воочию убедиться в подвиге людей, которые, не жалея здоровья и жизни, спасали уникальные произведения искусства. Отдельное внимание уделено тем частям коллекций, которые спасти так и не удалось. Утраченные предметы, скупая информация о которых дошла до нас только в виде нескольких строк на затертых страницах довоенных документов или общих черно-белых фото экспозиционных залов, могли бы стать жемчужинами современных музейных коллекций.

Еще в музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Подарившие нам мир и красоту». Это экспозиция воронежских художников-фронтовиков и приурочена она к 80-й годовщине освобождения Воронежа от фашистов. Тяготы фронтовых лет, радость Победы, мирные трудовые будни, красота родного края и любимого города - все это нашло отражение в искусстве талантливых мастеров живописи и графики.

На выставке можно увидеть живописные работы наших земляков Криворучко, Лихачева, Гончарова, Шолохова, Еременко, Комолова, Попова, Фролова, графику Василенко, Легени. Также в экспозицию вошли графические работы московских фронтовых художников Богаткина и Демидова, написанные в 1942-1943 годах в разрушенном Воронеже. Всего на выставке представлено около 120 работ. Она продлится до 26 февраля. 0+