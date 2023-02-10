Игорь Артамонов: Строительство экотехнопарка станет очередным важным шагом в работе по совершенствованию системы обращения с отходами

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провели рабочую встречу и обсудили инвестиционный проект по созданию объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Определена общая стоимость проекта с учетом строительства в 2037 году второй очереди составит 3,4 млрд рублей, ППК «РЭО» на первом этапе планирует вложить в него 2,6 млрд рублей через облигационный займ.

Проект создания экотехнопарка в Липецком районе реализуется в рамках концессионного соглашения. Объект позволит региону прийти к показателям федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО.

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«Строительство экотехнопарка станет очередным важным шагом в той работе, которую мы ведём по совершенствованию системы обращения с отходами. В регионе внедряется раздельный сбор мусора, ликвидируются многолетние переполненные полигоны – в прошлом году мы освободили от свалок 35 гектаров и ещё 33 гектара планируем рекультивировать до конца этого года. Новые мощности по переработке ТКО позволят более грамотно обращаться с отходами и без вреда для экологии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Концессионное соглашение по строительству экотехнопарка заключено между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант». Сейчас компания разрабатывает инвестиционную программу, включающую в себя план мероприятий по созданию объектов. В ближайшее время она должна поступить на согласование.

«Ожидаем получение заявки от концессионера на получение финансирования в феврале 2023 года в объеме 2,6 млрд рублей. Мощность объекта составит 200 тысяч тонн ТКО в год – обработка и 78 тысяч тонн – утилизация. Хочу отметить, что регион оперативно заключил концессионное соглашение», – отметил Денис Буцаев.

Экотехнопарк будет обслуживать территорию Липецка и трёх районов – Липецкого, Задонского и Хлевенского. При строительстве и эксплуатации объекта будут применяться современные технологии.

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Российский экологический оператор оказывает консультационную поддержку по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, помогает с подготовкой и реализацией проектов на основе концессионных соглашений, которые финансируются за счёт средств облигационного займа. ППК «РЭО» может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта за счёт облигаций с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 6% годовых.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.