Александр Гусев: «Воронежская область лидирует среди регионов России по количеству исполненных обращений от жителей»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронежской области за последние четыре года госструктуры существенно изменили подходы к общению с жителями. И это дало положительный результат, а главное — реальную помощь в решении важных для горожан и сельчан вопросов. Число положительно разрешенных жалоб увеличилось в шесть раз. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 31 октября.

Если, по данным обзора Администрации Президента, в 2018-м Воронежская область занимала 60-ю строчку по количеству положительно разрешенных обращений регионального значения (их было чуть более 3%), то сейчас стабильно входит в пятерку лидеров.

- Этого удалось добиться благодаря системной работе и внедрению новых инструментов в работе с обращениями граждан. Например, введения дополнительного контроля до решения проблемы и тесной обратной связи с заявителями, - пояснил глава региона.

Так, в 3 квартале 2022 года область заняла вторую строчку в ЦФО по вопросам регионального значения. Почти в 20% таких обращений рассмотрели с результатом «поддержано». Это означает, что заявление или вопрос жителя региона удовлетворили и решили. Средний же показатель по ЦФО вырос до 6,5%. Что касается вопросов местного значения, то тут мы заняли первое место с результатом в 34%. По ЦФО этот показатель — 10,7%.

Ирина Шабанова