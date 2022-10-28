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Общество27 октября 2022 22:00

Работники Нововоронежской АЭС приняли участие во всероссийском музыкальном проекте

В Нововоронеже — городе-спутнике Нововоронежской АЭС — и его живописных окрестностях прошли съемки музыкальных видеороликов в рамках масштабного творческого проекта «Нас не отменить! Шедевры русской культуры»
Источник:kp.ru
Фото Виктория Еремина

Фото Виктория Еремина

Проект реализует команда известного российского музыканта Тимура Ведерникова при поддержке программы «Территория культуры Росатома».

«У нашего проекта большая география. Города мы выбирали произвольно, сами связывались с теми, кто нам подходит по духу. С уверенностью можно сказать, что в «атомных» городах много талантливых людей, причем, самых разных профессий. Всех их объединяет любовь к музыке и невероятная искренность в исполнении», – рассказал музыкант Тимур Ведерников.

Участие в проекте приняли пять нововоронежцев, в том числе работники Нововоронежской АЭС, участники фольклорного ансамбля профкома НВ АЭС «Хутор Духовской», - инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Галина Глушкова и инженер химцеха Светлана Гончарова. Ранее они уже отметились в другом творческом проекте Тимура Ведерникова – «10 песен атомных городов».

Запись песен проходила на базе Дома детского творчества, а съемки видеоклипа - на узнаваемых городских площадках, а также в одном из самых живописнейших мест Воронежской области – на территории природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

«Для нас важно принять участие в этом проекте, мы, как носители старинных традиций, не могли остаться в стороне. Мы популяризуем русский народный костюм, русскую народную песню. Мы очень рады, что есть такие проекты и такие люди, как Тимур Ведерников, которым не все равно», – поделилась работник НВ АЭС Светлана Гончарова.

Съемочная группа уже побывала в десяти городах. Следующий на очереди после Нововоронежа - «атомный» город Курчатов. Всего же команда проекта планирует посетить около 15 городов и записать 7 музыкальных произведений и 3 стихотворения. Итогом станет серия видеоклипов, которые будут выложены в социальные сети, в том числе и на YouTube.

Музыкальный проект поддерживается Президентским Фондом культурных инициатив и направлен на популяризацию классического искусства среди молодежи, на освещение самых значимых достопримечательностей России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС