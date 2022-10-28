Выходные в Воронеже: фестиваль "Маршак", джаз, выставка с 700 экспонатами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДВА ФОЛЬКЛОРНЫХ ФЕСТИВАЛЯ

29 октября в Воронежском концертном зале пройдут финалы двух фестивалей - «Троицкие обереги» и XII «Воронеж многонациональный».

В 14.00 в фойе концертного зала развернутся арт-площадки, экспозиции Домов дружбы, выставки традиционных народных костюмов сел Воронежской области, кукол в народных костюмах «Душевные наряды», презентация «Культурное достояние Воронежского края». Откроется ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастер.Оберег» .

А в 16.00 начнется театрализованный гала-концерт с участием лауреатов фестивалей. Свои песенные, танцевальные и инструментальные традиции представят самобытные национальные ансамбли и исполнители из 10 регионов России: Воронежской, Московской, Ярославской, Тульской, Тверской, Саратовской. Липецкой, Мурманской, Тамбовской, Курской областей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАРШАКФЕСТ

С 30 октября в Воронеже стартует восьмой фестиваль «Маршак». Торжественное открытие пройдет в 12.00 у памятника Маршаку.

На детский театральный форум приедут с гастролями 16 театров, в том числе из Израиля. Всего в программе 44 показа 21 спектакля для разных возрастов Это и постановки известных трупп (Театр Наций, РАМТ, Театр Романа Виктюка, Пермский Театр-Театр, Саратовский ТЮЗ). Будут и новинки, и спектакли, уже отмеченные престижными театральными премиями «Золотая Маска», «Арлекин», «Золотой софит». В фестивальной афише представлены драматический театр, балет, театр кукол, мюзикл и пластический театр. Будут и постановки в жанре хоррор и нежный бэби-театр в шатре. Обратите внимание: в программе произошли изменения!

На форуме откроется книжная ярмарка и бесплатная программа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

В филармонии 28 и 29 октября в рамках абонемента №2 «Симфоническая музыка по пятницам» симфонический оркестр с солистом Юрием Мартыновым сыграют Концерт №5 для фортепиано с оркестром и Симфонию №2 Бетховена. В пятницу в 19.00, в субботу в 18.00. 12+

А 30 октября в 13.00 в филармонии в рамках абонемента №10 «Фантазии с оркестром» выступит Big Band Сергея Борисова с солисткой Татьяной Спасибуховой. Коллектив представит «Азбуку джаза», зрители услышат джазовые обработки знакомых детских мелодий и мастерские импровизации солистов оркестра. В программе прозвучат композиции Генри Манчини, Стиви Уандера, Геннадия Гладкова и других композиторов. 12+

В дворцовом комплексе Ольденбургских в рамках программы Дворцовый Weekend 29 и 30 октября в 14.00 музыкально-литературное представление «Наш край родной», 6+

В "Никитинке" 30 октября в 15.00 пройдет бесплатный концерт в музыкальной гостиной «Импровизация» - выступит артистка, преподаватель колледжа имени Ростроповичей Любовь Концова. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТРЫ

В театре оперы и балета 28 октября в 19.00 балет Адана "Жизель" (12+). 29 октября в 18.00 зрители увидят оперу воронежского композитора Геннадия Ставонина «Виват, Россия!» (12+).

В театре драмы 28 октября в 19.00 драма "С училища" (18+).

ЦИРК

В цирке с 29 октября можно посмотреть последнюю программу перед закрытием здания на масштабную реконструкцию. В шоу фонтанов «Принц цирка» за представление на арену выливается 90 тонн воды. Высота фонтанов достигает 28 метров (струи бьют из 248-ми форсунок). Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходит десяток хищников. А у дрессровщиков Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации. 29 октября в 13.00 и 17.00, 30 октября в 13.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

Масштабная выставка «Связь поколений», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I - одновременно на трех площадках - в музее имени Крамского, в зале на Кирова, 8 и в зале на Пушкинской,7 - представлено около 700 экспонатов, 6+

В музее имени Крамского можно посмотреть также выставку «Ветхий. Вечный» - живописные и графические произведения XVI-XX веков, иллюстрирующие сюжеты Ветхого Завета (12+).

В Доме архитектора можно посмотреть выставку «Студия ЗА_30» - 55 работ художника Алексея Загородных и его учеников (16+).

В краеведческом музее работает выставка «История в камне» - проект рассказывает, как менялись традиции изготовления орудий из камня от палеолита до Средневековья. 12+

В музее-заповеднике «Дивногорье» 29 октября в 14.30 пройдет мультимедийная экскурсия «Воспоминания путешественников». 12+