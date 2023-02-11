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Спорт11 февраля 2023 17:35

День зимних видов спорта в Воронеже: дети катались на ездовых собаках и собирали автоматы

А еще вместе с родителями участвовали в массе конкурсов и посмотрели, как выступают их сверстники, занимающиеся фигурным катанием и хоккеем
Юрий КОЗЛОВ
С этими красавцами нашлось много желающих сделать фото.

С этими красавцами нашлось много желающих сделать фото.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В субботу, 13 февраля, в Центральном парке парковка была заполнена почти до предела. Воронежцы целыми семьями приехали поучаствовать в Дне зимних видов спорта.

Начался он с зарядки. Ребята и взрослые на свежем воздухе под руководством инструкторов хорошо размялись. Но самым интересным для детей были, конечно, ездовые собаки – хаски и маламуты. С ними можно было сфотографироваться недалеко от входа в центральную аллею, немного справа от нее.

Этим собакам гораздо привычнее снег, но его почти не было.

Этим собакам гораздо привычнее снег, но его почти не было.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Дети, ничуть не опасаясь совсем не маленьких братьев наших меньших, подходили поближе, чтобы погладить. Впрочем, о мерах предосторожности совсем уж не стоило забывать. Одна девочка горько жаловалась своему папе:

- Собака меня толкнула, и я ударилась о дерево!

Так что, несмотря на всю «мимимишность» животных, родителям стоило быть осторожнее.

Впрочем, это никак не касалось прогулки в упряжке на ездовых собаках. Детей везли опытные каюры, правда, стоило это удовольствие недешево – 400 рублей.

Детей возили на таких вот «велосанях».

Детей возили на таких вот «велосанях».

Фото: Юрий КОЗЛОВ

На большом катке тем временем начались показательные выступления фигуристов и хоккеистов. У первых выступали и девочки (как совсем маленькие, так и почти взрослые), и мальчики-подростки. Одна малышка, которая, наверное, едва в школу начала ходить, очень классно и аккуратно каталась, а потом все-таки не удержалась и упала. Но от этого ей еще сильнее захлопали.

Фигуристки демонстрировали отличную растяжку.

Фигуристки демонстрировали отличную растяжку.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Юные хоккеисты показали, как они умеют хорошо кататься и показали пару обманных движений. В хоккейной амуниции выглядели они весьма внушительно. Может быть, смотревшим на них детям тоже захочется заняться хоккеем.

Юные хоккеисты показали, чему уже успели научиться.

Юные хоккеисты показали, чему уже успели научиться.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

После ледового шоу начались веселые старты у входа в центральную аллею. Особенно веселым получилось перетягивание каната. Чуть подальше пенсионеры занимались скандинавской ходьбой. Но наибольший ажиотаж был у тира. Там можно было не только пострелять, но и попробовать собрать разобрать автомат и даже подержать в руках гранатомет. Попробовать свои силы решились не только взрослые, но и дети.

Перетигивание каната, как обычно, всем улучшило настроение.

Перетигивание каната, как обычно, всем улучшило настроение.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Разобрать автомат куда легче, чем собрать.

Разобрать автомат куда легче, чем собрать.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Три часа на свежем воздухе прошли совсем не скучно. Вряд ли юные участники праздника пожалели, что оторвались от своих гаджетов. Живое общение, да еще и вместе с занятиями спортом куда как полезнее. И не менее увлекательно!

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