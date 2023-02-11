День зимних видов спорта в Воронеже: дети катались на ездовых собаках и собирали автоматы

С этими красавцами нашлось много желающих сделать фото.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
В субботу, 13 февраля, в Центральном парке парковка была заполнена почти до предела. Воронежцы целыми семьями приехали поучаствовать в Дне зимних видов спорта.
Начался он с зарядки. Ребята и взрослые на свежем воздухе под руководством инструкторов хорошо размялись. Но самым интересным для детей были, конечно, ездовые собаки – хаски и маламуты. С ними можно было сфотографироваться недалеко от входа в центральную аллею, немного справа от нее.
Этим собакам гораздо привычнее снег, но его почти не было.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Дети, ничуть не опасаясь совсем не маленьких братьев наших меньших, подходили поближе, чтобы погладить. Впрочем, о мерах предосторожности совсем уж не стоило забывать. Одна девочка горько жаловалась своему папе:
- Собака меня толкнула, и я ударилась о дерево!
Так что, несмотря на всю «мимимишность» животных, родителям стоило быть осторожнее.
Впрочем, это никак не касалось прогулки в упряжке на ездовых собаках. Детей везли опытные каюры, правда, стоило это удовольствие недешево – 400 рублей.
Детей возили на таких вот «велосанях».
Фото: Юрий КОЗЛОВ
На большом катке тем временем начались показательные выступления фигуристов и хоккеистов. У первых выступали и девочки (как совсем маленькие, так и почти взрослые), и мальчики-подростки. Одна малышка, которая, наверное, едва в школу начала ходить, очень классно и аккуратно каталась, а потом все-таки не удержалась и упала. Но от этого ей еще сильнее захлопали.
Фигуристки демонстрировали отличную растяжку.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Юные хоккеисты показали, как они умеют хорошо кататься и показали пару обманных движений. В хоккейной амуниции выглядели они весьма внушительно. Может быть, смотревшим на них детям тоже захочется заняться хоккеем.
Юные хоккеисты показали, чему уже успели научиться.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
После ледового шоу начались веселые старты у входа в центральную аллею. Особенно веселым получилось перетягивание каната. Чуть подальше пенсионеры занимались скандинавской ходьбой. Но наибольший ажиотаж был у тира. Там можно было не только пострелять, но и попробовать собрать разобрать автомат и даже подержать в руках гранатомет. Попробовать свои силы решились не только взрослые, но и дети.
Перетигивание каната, как обычно, всем улучшило настроение.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Разобрать автомат куда легче, чем собрать.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Три часа на свежем воздухе прошли совсем не скучно. Вряд ли юные участники праздника пожалели, что оторвались от своих гаджетов. Живое общение, да еще и вместе с занятиями спортом куда как полезнее. И не менее увлекательно!