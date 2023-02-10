Спортивные выходные в Воронежской области: праздник в Центральном парке, первая игра домашней серии «Бурана» и три турнира по баскетболу

В Воронеже в выходные пройдут сразу три турнира по баскетболу. Фото: russiabasket.ru

Ближайшие выходные особенно порадуют любителей зимних видов спорта. В Воронеже в Центральном парке (бывшем «Динамо») в субботу, 11 февраля, начиная с 13.00, можно принять участие в мастер-классах по хоккею, посмотреть на показательные выступления юных фигуристов. Впрочем, можно будет заняться и летними видами спорта, а также сдать нормы ГТО. Более подробную программу праздника смотрите здесь.

Также 11 февраля пройдет первая игра заключительной домашней серии матчей «Бурана» сезона 2022-2023 годов. Наши хоккеисты сразятся с питерским «СКА-Невой». Команда из Северной столицы находится на 17 месте и изо всех сил бьется за зону плей-офф, в которые войдут первые 16 команд. Увидим, смогут ли им противостоять на равных «ураганные», прочно обосновавшиеся на 25 месте. Игра во дворце спорта «Юбилейный» начнется в 17.00.

11 февраля стартует последняя домашняя серия игр «Бурана» в этом сезоне. Фото: Юрий КОЗЛОВ

12 февраля на «Олимпике» пройдут первенство и чемпионат области по спортивному ориентированию (лыжная гонка с общего старта). Соревнования начнутся в 13.00. В них будут участвовать 300 спортсменов.

Необычные состязания состоятся с 11 по 13 февраля – морское троеборье. Они пройдут в трех местах. Начнется турнир 11 февраля в 9.00. в Воронеже во Дворце подводного спорта ДОСААФ России (улица Набережная, 15а). Там юноши и девушки будут плыть 200 метровку вольным стилем. 12 февраля в 10.00 соревнования продолжатся бегом на 800 метров в Нововоронеже в МАУ «Спортцентр» (улица Строителей, 1). А завершится турнир стрельбой в тире ЧОП «Волк» (проспект Труда, 48/3). Свою меткость участники троеборья начнут демонстрировать в 9.00.

Не заскучают в выходные и любители баскетбола. По этому виду спорта пройдут сразу два турнира.

В Воронеже в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (ул. Цимлянская, д.3а) с 10 по 14 февраля состоится второй раунд полуфинала первенства России по баскетболу среди команд девушек до 16 лет (2008 г.р. и моложе). Игры будут начинаться в 10.00.

11 и 12 февраля в Воронеже пройдут областные соревнования по баскетболу среди команд образовательных организаций и четвертый этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В субботу игры юношей будут проходить в спорткомплексах на ул. Средне-Московской, д. 72, а команды девушек будут определять сильнейших в микрорайоне Придонской (ул. Киселева, д. 2). Начнутся баскетбольные баталии в обоих местах в 10.00. А в воскресенье с 9.00 в спорткомплексе на Средне-Московской, 72 стартуют решающие поединки и юношей, и девушек.

Решающие баскетбольные баталии пройдут в спорткомплексе на улице Средне-Московской. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Также в Воронеже 11 и 12 февраля в спортивном центре «Гран-При» (Ворошилова, 1а) продолжится и завершится первенство области по скалолазанию. Соревнования с участием 200 спортсменов будут начинаться в 14.00.

Весьма представительным будет и первенство области по самбо, которое пройдет 11 февраля в спортзале СДЮСШОР №33 (Бульвар Победы, 17Б). В нем будут участвовать 150 спортсменов. Поединки начнутся в 10.00.