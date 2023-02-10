В горДуме обсудили развитие воронежского туризма

фото: Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе прошло заседание круглого стола на тему развития туризма в Воронеже. В обсуждении приняли участие депутаты горДумы, представители профильных подразделений мэрии и правительства, директор воронежского Туристско-информационный центра, общественники и специалисты по PR и продвижению.

Участники встречи обсудили создание условий для привлечения туристов в наш город, развитие туристических и экскурсионных маршрутов.

фото: Воронежская городская Дума

ПОПУЛЯРНОСТЬ ВОРОНЕЖА РАСТЕТ

Открывая мероприятие, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин, отметил, что в условиях санкций и недоступности для россиян внешнего туризма возрастает значение внутреннего туризма. И у Воронежа в этом плане огромный потенциал.

По словам директора МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» Екатерины Шрамко, популярность Воронежа у туристов растет год от года. Согласно данным Росстата, в 2021 году нашу область посетили более 700 тысяч туристов, 580 тысяч из них побывали в Воронеже. В 2022 году туристов было уже больше двух миллионов. Средний чек однодневного пребывания в городе приезжего составлял 3,7 тысячи рублей.

фото: Воронежская городская Дума

- Воронеж пользуется популярностью у транзитных путешественников, семей с детьми, деловых людей, а также входит в топ поездок выходного дня, - рассказала Екатерина Шрамко.

Несмотря на достаточное количество в нашем регионе привлекательных для туристов объектов необходимо совершенствовать туристическую отрасль – расширять каналы информирования, развивать систему навигации в центре города и создать единый интернет-ресурс для размещения всей информации о туристических объектах региона.

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ПЛАНОВ К ДЕЙСТВИЯМ!

Заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли, начальник отдела развития туризма Воронежской области Александр Кукин назвал среди перспективных направлений в современном туризме медицинский туризм, а также указал на слабое межведомственное взаимодействие.

Депутат горДумы Александр Сысоев выразил мнение, что тема развития туризма давно назрела и пора переходить к действиям:

- Необходимо разработать конкретные шаги и их финансовое подкрепление. У нас есть семь сложившихся маршрутов в центре, охватывающих историческую часть города. И если проспект Революции и набережную сейчас благоустраивают, то задействованные в маршрутах улицы Севастьяновский съезд, Степана Разина и Декабристов еще требуют вложений.

В качестве источников финансирования обустройства туристических маршрутов парламентарий назвал участие региона в федеральных проектах и привлечение частных инвестиций.

фото: Воронежская городская Дума

ПРОБЛЕМА НЕДОСТУПНЫХ МУЗЕЕВ

Практическим опытом в организации туристических экскурсий и туров с участниками круглого стола поделился член Общественной палаты Воронежской области Михаил Глущенко.

- Очень интересный и один из самых зрелищных проектов – Большая Воронежская экологическая тропа, - считает Михаил Александрович. – Есть много ведомственных музеев – на заводах, в вузах, которые представляют интерес для туристов, но попасть на них трудно. Если мы сможем добиться административного послабления, то эти объекты дополнительно насытят туристический рынок Воронежа.

Интересные и перспективные предложения по развитию туристической отрасли внесла на обсуждение и Анна Петрова, эксперт по PR и продвижению. По ее мнению, одного информирования о туристических объектах недостаточно, нужна грамотная их «распаковка».

Прозвучали и довольно оригинальные идеи для привлечения туристов. Например, депутат Артем Рымарь выступил с инициативой после открытия в городе памятника воронежской рок-легенде Юрию Хою организации туров для его поклонников.

Участники «круглого стола» постановили внести рассмотренные в рамках встречи варианты и идеи развития туризма на обсуждение городского координационного совета.

Елена Федяшева