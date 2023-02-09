Воронежский реабилитационный центр «Буревестник» готовится к 30-летию в обновленном виде

Фото Воронежской гордумы Фото: Предоставлено

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». В этот день на встречу со спикером пришли несколько человек, чтобы озвучить свои проблемы и попросить о помощи.

ОТДЫХ В ЛАГРЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Жительница дома №102 по улице Калининградская, 102 поблагодарила Владимира Ходырева за содействие в ликвидации незаконной свалки около ее дома. Женщина попросила помочь с заменой ограждения палисадников во дворе и созданием сквера на месте незаконной свалки, в чем заручилась поддержкой Владимира Федоровича.

Председатель общественной организации «АутМама», член общественной палаты города Воронеж Ольга Ишевская обратилась к депутату с просьбой о внесении в концепцию модернизации детских оздоровительных лагерей возможности отдыха и реабилитации в них для детей с ограниченными возможностями. Владимир Ходырев пообещал обсудить этот вопрос с общественниками, управлением образования и областными властями и найти эффективное решение.

КАПИТАЛЬНОЕ ПРЕОБАЖЕНИЕ «БУРЕВЕСТНИКА»

Директор Областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник» Галина Калашникова вручила Владимиру Ходыреву благодарственное письмо. В следующем году центр, расположенный в микрорайоне Сомово, отметит 30-летие. В заведении два отделения, специализирующихся работе с подростками из неблагополучных семей и попавшими в кризисную ситуацию женщинами. Центр также организует и оздоровительный отдых для ребят, в том числе - с ограниченными возможностями

Фото Воронежской гордумы Фото: Предоставлено

В январе здесь завершился двухлетний капитальный ремонт, который проводился в рамках инвестиционной программы. В зданиях заменили крыши, окна, двери, полы, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Преобразились фасады, появилось современное оборудование. Специалисты «Буревестника» в течение года могут оказать помощь тысяче нуждающихся воронежцев.

Перемены в лучшую сторону в центре «Буревестник» происходят при активной поддержке председателя Воронежской городской Думы. Еще во время посещения учреждения в 2018 году депутат заметил неудовлетворительное состояние зданий, после чего обратился к губернатору Александру Гусеву с просьбой включить капитальный ремонт центра в областную адресную инвестиционную программу. Благодаря поддержке главы региона, сегодня центр готовится к своему первому большому юбилею в обновленном формате.

Владимир Ходырев лично контролировал работы по газификации учреждения и проектировании газовой котельной. Кроме того, он посодействовал в расширении участка центра за счет присоединения к нему соседней заброшенной территории. Теперь «Буревестник» имеет возможность построить здесь домики для реабилитации и отдыха детей.

Депутат также помог учреждению в приобретении игрового и музыкального оборудования для отделения психолого-педагогической помощи детям.

На встрече в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Галина Калашникова попросила Владимира Ходырева помочь включить центр в областную адресную инвестиционную программу на 2024 год. Для открытия реабилитационных групп для подростков в «Буревестнике» необходимо построить новый трехэтажный корпус и шесть домиков на 12 человек для отделения «Мать и дитя». Председатель городского парламента пообещал озвучить просьбу на встрече с губернатором Александром Гусевым.