Нововоронежская АЭС передала политехническому колледжу 120 научно-практических пособий по методике эксплуатации оборудования АЭС с ВВЭР-1200

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Нововоронежская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом» – предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») передала в фонд библиотеки Нововоронежского политехнического колледжа (НВПК, филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ») серию научно-практических пособий по эксплуатации оборудования АЭС с реакторами ВВЭР-1200, разработанных при участии нововоронежских атомщиков.

Мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки, проходило в рамках регулярных профориентационных встреч директора НВ АЭС Владимира Поварова с учащимися Нововоронежского политехнического колледжа.

В диалоге со студентами Владимир Поваров отметил значимость отечественной науки в создании технологической основы проектирования и безопасной эксплуатации АЭС российского дизайна. Он подчеркнул, что разработанные и реализованные ГК «Росатом» инновационные решения в полной мере отвечают требованиям экологического, социального и корпоративного управления. Подтверждение этому является безопасная эксплуатации всех энергоблоков Нововоронежской АЭС.

«Эффективное взаимодействие Нововоронежской АЭС с научно-техническим дивизионом Росатома помогает не только совершенствовать процессы безопасной выработки электроэнергии, но и укрепляет технологический суверенитет страны, повышает конкурентоспособность отечественной атомной отрасли», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Кульминационным моментом встречи со студентами стала передача руководством Нововоронежской АЭС научно-практических пособий по эксплуатации оборудования АЭС с реакторами ВВЭР-1200.

«В пособиях впервые представлена систематизированная информация об устройствах и принципах работы оборудования проекта АЭС-2006. Собран уникальный опыт нововоронежских атомщиков по основным направлениям производственной деятельности. Информационный материал предназначен для специалистов в области атомной энергетики. Но мы уверены, что эти книги будут полезны как студентам «атомных» специальностей, так и читателям, которые интересуются современными и перспективными технологиями», — отметил заместитель директора по управлению персоналом НВАЭС Олег Уразов.

«Главной задачей учебных заведений является своевременная реализация проектов технического и информационного перевооружения. В реальных условиях развития промышленности и экономики России готовить будущих атомщиков по устаревшей методике эксплуатации оборудования просто недальновидно. Современная материальная база и актуальные образовательные пособия определяют научно-технический потенциал учебного заведения, стимулируют научную деятельность учащихся и повышают уровень востребованности выпускников на рынке труда», — сказала директор Нововоронежского политехнического колледжа Елена Булатова.

Несколько экземпляров научно-практических пособий уже переданы Ленинградской АЭС, Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» (Турция), АО «Атомтехэнерго», а также направлены в библиотеки опорных вузов Росатома, в том числе и воронежские – в Воронежский государственный университет и в Воронежский государственный технический университет.

Все издания прошли регистрацию в Федеральном государственном бюджетном учреждении Научно-технический центр «Информрегистр», а также были проиндексированы в электронно-библиотечной системе Научная Электронная Библиотека http://elibrary.ru и в цифровой форме в электронно-библиотечной системе НИЯУ МИФИ http://libcatalog.mephi.ru.

Для справки:

В 2020-2022 гг. коллективом Нововоронежской АЭС было подготовлено 12 тематических научно-практических пособий:

Системы безопасности АЭС-2006 (на русском и английском языках);

Экспериментальные исследования нейтронно-физических процессов в активной зоне ВВЭР-1200;

Электротехническое оборудование энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200;

Турбоустановка К-1200-6,8/50;

Радиационная защита энергоблоков атомных электростанций проекта «АЭС-2006»;

Водно-химический режим АЭС-2006;

Техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС ВВЭР-1200;

АСУТП АЭС-2006 (в двух частях);

Режимы эксплуатации АЭС-2006.

На Нововоронежской АЭС работают 2 доктора и 18 кандидатов технических наук. Представительство ученых званий в профессиях довольно широкое: от директора АЭС до дежурного инженера.

12 работников Нововоронежской АЭС в 2022-2023 учебном году принимают участие в образовательном процессе Нововоронежского политехнического колледжа (НВПК, филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»). Многие из них являются руководителями курсовых и дипломных работ у учащихся, а также возглавляют Государственную экзаменационную комиссию при их защите.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС