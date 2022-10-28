Воронежский «Факел» потерпел разгром от «Оренбурга», прервав беспроигрышную серию в шесть матчей

Первый круг для "Факела", увы, завершился разгромом. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первые 30 минут с начала игры территориальное преимущество «Оренбурга» было подавляющим. Но шли бесконечные навесы, которые легко читались обороной «Факела». Потом воронежские футболисты перехватили инициативу. И даже провели хорошую атаку, в финале которой Георгий Гонгадзе попал с выгодной позиции в защитника Андрея Малых. И этот же игрок обороны «Оренбурга» в ответной атаке классно навесил на Джимми Марина. Тот ударил головой хорошо, но и Илья Свинов сыграл не лучшим образом, пропустив мяч в ближний угол – 0:1. Было это на 43 минуте.

И почти тут же последовала грубейшая ошибка при передаче на своей половине поля. Перехват, пас на одного из лучших бомбардиров этого чемпионата Владимира Сычевого, тот классно ударил пяткой. Мяч уже катился в ворота, но его туда добил Марин – 0:2.

Второй тайм начался так, как будто не кончался первый. Сначала Брайан Мансилья убежал с центра поля и забил, но судья зафиксировал сомнительный офсайд. Но потом Габриэль Флорентин на 57 минуте так ударил после хорошей передачи в дальний угол, что Свинов точно был бессилен – 0:3. На 83 минуте неаккуратно сыграл в своей штрафной Кирилл Суслов. Пенальти, и Свинов дал спокойно забить Мансилье, зачем-то упав еще перед ударом – 0:4.

«Факел» не сдался, и все же один мяч отыграл. Максим Максимов на 87 минуте замкнул подачу с фланга – 1:4. Это было первое поражение воронежской команды под руководством Дмитрия Пятибратова после серии из шести матчей из проигрышей.

У «Факела» осталось 12 очков и пока еще 13 место. Но есть все шансы по итогам первого круга (а это был последний матч воронежской команды в нем) опуститься еще ниже.

Впереди у «Факела» первый матч второго круга. Соперник – «Краснодар», пока идущий на пятом месте с 24 очками. Напомним, ранее эти команды играли в стартовом туре чемпионата. И тогда матч закончился вничью – 2:2. Игра в Воронеже пройдет 5 ноября, начнется она в 16.30.