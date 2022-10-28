Одни поступили – другие готовятся: как вузы проводят приемные кампании

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Приемная кампания лета 2022-го оказалась особенной практически для всех вузов страны. Значительную роль в этом сыграло широкое использование сайта Госуслуг, который позволяет подать документы в цифровом формате. Онлайн-версии приемных комиссий появились еще в ковидные времена, однако только этим летом использование Госуслуг стало обязательным.

Разумеется, с одной стороны, такая форма показалась немного непривычной сотрудникам учебных заведений, которые годами принимали документы у «живых» людей. С другой – она расширила географию и возможности абитуриентов. Электронный сервис позволил ребятам из самых разных уголков страны без лишних усилий подать документы в учебное заведение мечты.

ВГТУ как ведущий инженерный вуз Черноземья тщательно готовился к приемной кампании 2022 года. От абитуриентов в университет поступило более 26 тысяч заявлений и почти четвертая часть из них – в цифровом формате. Документы подали ребята из 83 регионов страны, в том числе из Сахалинской области и Камчатского края. Востребованным оказалось не только высшее, но и среднее профессиональное образование опорного вуза. Свыше тысячи бывших школьников стали первокурсниками строительно-политехнического колледжа ВГТУ.

Схожая ситуация сложилась и в Пензенском государственном технологическом университете. 1297 заявлений приняла комиссия на программы среднего профессионального образования. Еще 5756 – на программы высшего. Ректор ПензГТУ Дмитрий Пащенко отметил, что в приоритете у абитуриентов 2022 года оказались информационные направления подготовки.

– На выбор айтишных и инженерных специальностей ребят мотивирует высокий уровень зарплат и конкуренция на международном рынке. Эти показатели остаются высокими в течение уже очень долгого времени, и в перспективе ситуация еще долго будет такой же, – пояснил глава университета.

Рекордное количество заявлений от абитуриентов поступило в этом году в НИУ «БелГУ» – 30264. Это почти на четыре тысячи больше, чем в прошлом. География поступающих тоже достаточно обширная: 79 регионов страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2022-м в вуз приняли большое число студентов-высокобалльников – 412. Это самые высокие показатели за последние пять лет. Лидерами среди направлений подготовки в Белгородском госуниверситете остаются педагогический и медицинский институты.

Итоги приемных кампаний подвели уже во всех вузах, потому что с ноября стартуют новые. С учетом опыта и обновленных правил Минобрнауки учебные заведения будут выстраивать работу с будущими абитуриентами, готовить профориентационные мероприятия, а также имиджевые и образовательные акции. Некоторые университеты уже осенью начнут проводить дни открытых дверей.

Виртуальную экскурсию по более чем десятку вузов и ссузов России подготовили для вас и мы. С информацией об учебных заведениях Воронежа, Липецка, Белгорода, Ельца, Волгограда, Пензы и Астрахани можно ознакомиться по ссылке https://www.kp.ru/best/vrn/obrazovanie/.

Анна Гребёнкина