Cпортивные выходные в Воронежской области: первенство ЦФО по баскетболу, чемпионат по необычному виду легкой атлетики и Кубок богатырей

Юноши сразятся в баскетбол. Фото: Баскетбол в ЦФО ВКонтакте.

Выходные порадуют любителей баскетбола. 29 и 30 октября пройдут финальные игры первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди команд юниоров до 17 лет. Мастера обращения с оранжевым мячом будут определять сильнейших в Воронеже спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (улица Цимлянская, 3а). Игры начнутся и в субботу, и в воскресенье в 9.30.

Будет на что посмотреть и тем, кому больше по душе мини-аналог этого вида спорта. 29 и 30 октября в воронежском спорткомплексе по адресу: улица Киселева, 2 начнутся областные соревнования по баскетболу 3х3 в рамках Спартакиады среди спортивных клубов общеобразовательных учреждений. Игры стартуют в 10.00.

Баскетбол 3 на 3 не менее интересен, чем его "старший брат". Фото: minsport.ryazangov.ru

30 октября в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) пройдут необычные соревнования по легкой атлетике – трейл. Это забег по пересеченной местности в естественном природном ландшафте не более чем с 20% искусственного покрытия (асфальт, бетон, плитка т.д.). В нем будут участвовать 150 спортсменов. Соревнования стартуют в 10.00.

К финишу в трейле первыми приходят самые быстрые и стойкие. Фото: cska.ru

А на юге области с 29 по 31 октября состоятся соревнования богатырей – Кубок Воронежской области по гиревому спорту. На турнир в Калачеевский район в поселок Пригородный приедут 200 могучих парней и девушек. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Калачеевский» на улице Космонавтов, 48. Они начнутся в 10.00.

Гири покоряются не только мужчинам. Фото: fiz-bor.ru

И для любителей волейбола соревнования в выходные найдутся. 29 и 30 октября в Воронеже в спортзале на улице Менделеева, 38 будет проходить первенство области среди команд девушек до 16 лет. Игры стартуют в 10.00.

Волейбольные баталии стартуют 29 октября в 10.00. Фото: volley39.ru

Поклонники единоборств могут посмотреть 30 и 31 октября на поединки по тхэквондо в учебно-спортивном комплексе «ВГИФК» (Средне-Московская, 72). Там пройдут областные соревнования по тхэквондо МФТ, посвященные 89-й годовщине со дня образования гражданской обороны. Бои начнутся в 10.00.