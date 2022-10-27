ДСК и ВТБ расширяют возможности льготной ипотеки

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Напомним, Домостроительный комбинат и банк ВТБ заключили соглашение о субсидировании части ипотечной ставки, предусмотренной программой «Господдержка 2020», на весь срок кредитования. Разницу в почти два процентных пункта компенсирует застройщик.

– Это уникальный продукт, – подчеркнул на подписании договора гендиректор ДСК Андрей Соболев. – Потому что субсидирование на весь период ипотечного кредитования еще ни один банк, ни один застройщик не предлагал.

– Только за две прошедшие недели по нашей акции с субсидированием застройщиком ипотечной ставки было реализовано более 20 квартир в ЖК «Яблоневые сады», – отметила директор Центра недвижимости застройщика Юлия Легконогих. – Программа хорошо зарекомендовала себя, поэтому руководством Домостроительного комбината было принято решение расширить количество участвующих в ней жилых кварталов.

С 26 октября наряду с ЖК «Яблоневые сады» к акции ДСК и ВТБ по субсидированию части льготной ипотечной ставки подключили жилые комплексы «Лазурный» на улице Маршала Одинцова, «Ласточкино» на улице Острогожской и «Задонье» на Московском проспекте. Таким образом, для выбора квартиры покупателю, желающему оформить ипотеку на особо выгодных условиях, предоставлен широкий охват районов города.

Льготная ставка будет доступна для клиентов ВТБ и ДСК при покупке квартиры в указанных ЖК, первоначальном взносе не менее 15%, оформлении полного комплексного страхования, использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. Максимальный срок кредита – 30 лет.

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Елена Александрова

* Ставка в размере 4,79% действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 4,79% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика АО «СЗ «ДСК». Программа Субсидирования не распространяется на «Семейную ипотеку». Акция не распространяется на ранее заключенные договоры.

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 30.12.2022 (включительно).

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Объекты, участвующие в акции:

- ЖК «Яблоневые сады» (все объекты)

- ЖК «Лазурный» (все объекты)

- ЖК «Ласточкино» (поз.28)

- ЖК «Задонье» (все объекты)

Застройщики: ООО «СЗ «Монтажник», АО «СЗ «ДСК», ООО «СЗ «Ремстрой»

Подробности на сайте dsk.vrn.ru

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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