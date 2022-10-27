Дмитрий Аверов: Липчане-участники СВО и члены их семей получают дополнительную помощь

.

- Дмитрий Львович, на какую помощь сегодня могут рассчитывать липчане - участники СВО и члены их семей?

- Депутаты единогласно приняли пакет законопроектов по мерам социальной поддержки участников (и их семей) специальной военной операции на территориях Украины и 4-х новых субъектов Российской Федерации. Среди них – льготный (50% стоимости) проезд на городских и пригородных маршрутах, компенсация платы за детсад, бесплатное горячее питание школьников. Для членов семей участников СВО предусмотрено и внеочередное медобслуживание, а родители, нуждающиеся в социальном патронаже, смогут бесплатно получать социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях. Дети, чьи родители (или один из родителей) погибли при выполнении задач СВО, будут бесплатно пользоваться муниципальными и межмуниципальными маршрутами. Для них предусмотрено и бесплатное получение путевок на отдых и оздоровление в загородных лагерях области. А студенты-очники из таких семей, обучающиеся в областных профессиональных образовательных организациях, будут получать специальную ежемесячную выплату. Кроме того, расширен перечень льготников по транспортному налогу и получателей бесплатной юридической помощи.

- Вы встречались с мобилизованными липчанами в воинской части Владимирской области. Какой настрой у парней, в каких условиях проходит подготовка?

- Вместе с главами трех районов области, депутатами побывали в воинской части города Ковров – доставили амуницию, медикаменты и многое другое. Со снаряжением помогли депутаты, бизнесмены и штаб общественной поддержки «Своих не бросаем». Наши ребята заняты подготовкой на полигоне, настроение у них боевое, с близкими на связи. Живут в казармах, питание и экипировка достойные, положенные из регионального бюджета выплаты по 50 тысяч рублей все получили. Отмечу четкую работу владимирских коллег - организационные вопросы помощи мобилизованным решаются оперативно.

Мы будем находиться на связи с мобилизованными липчанами и после отправки их в зону СВО, для моментального реагирования в случае каких-то потребностей.

.

- Какая еще помощь военнослужащим?

- С начала мобилизационных мероприятий кратно увеличилась помощь со стороны депутатского корпуса. Депутаты-единороссы приняли решение: выплаты на осуществление депутатской деятельности направлять на поддержку участников СВО. Депутаты перечисляют и свои собственные средства на формирование и отправку гуманитарных грузов, лично доставляя их в места дислокации мобилизованных. Так, депутат регионального парламента, коммерческий директор предприятия «Энергия» Владимир Сериков за счет средств компании приобрел и отправил квадрокоптеры для российских военнослужащих в зону СВО. На собственные средства закупил грузовые шины, прицелы с функцией тепловизора, организовал сбор гуманитарки с привлечением елецких компаний. И таких примеров немало.

- Социальная программа, несмотря на все сложности, выполняется, в Липецке построят новую школу на 1500 мест. С чем связан выбор в пользу концессии?

- Новая школа в рамках концессионного соглашения будет построена в микрорайоне «Звездный» на улице Музыки-Трунова, сдача объекта запланирована в 2024 году. Мы сделали анализ и пришли к выводу, что для региона этот проект будет более эффективным и менее затратным, снизит нагрузку на бюджет по сравнению с другими вариантами. Для масштабного проекта будут привлечены средства в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.