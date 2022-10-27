Последние новости Воронежа на 27 октября 2022 года: Колодяжного отправили под домашний арест, горожан пугают повестками от военных автоинспекторов

Фото: Анна Гребенкина. Фото: "КП" Архив

В Воронеже бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного отправили под домашний арест. Под ним он пробудет до 25 декабря. Ленинский районный суд принял сторону защиты Колодяжного, хотя обвинение настаивало, наоборот, на продлении срока его содержания в СИЗО. Бывшему ректору вменяют в вину получение взяток и финансовые махинации. Якобы он выписывал подчиненным премии, а деньги забирал себе. За 2015-2020 годы, по версии следствия, Колодяжный мог присвоить более 58 миллионов рублей. Руководителя вуза задержали в марте 2020-го. В мае он попал в СИЗО за общение со свидетелями по его делу. И провел там около полутора лет. Потом в апреле 2022-го его выпустили на свободу при запрете определенных действий. И снова, по версии следствия, он пытался оказывать давление на свидетелей. Так Колодяжный вновь отправился в СИЗО.

После изменения схемы движения на Северном мосту в Воронеже возникла огромная пробка. С 25 октября разворота при въезде на переправу с правого берега водохранилища нет. На его месте установили блоки. Таким способом чиновники рассчитывают избавиться от повышенной аварийности участка. Однако многие горожане посчитали, что новая схема вызовет дополнительные трудности и заторы. В мэрии опасения воронежцев не разделили. По словам чиновников, первые оценки изменениям даются не ранее, чем через пару недель. Поскольку сначала не все водители знают об этих новшествах и привыкают к ним.

Сообщения о вручении повесток сотрудниками военной автоинспекции распространили в соцсетях в Воронеже. Информация оказалась недостоверной, об этом сообщили власти. Гражданские машины не обязаны останавливаться по требованию военных инспекторов. Отметим также, что повестки не раздают на улицах или на постах ДПС. Документ вручают лично в руки мобилизованному гражданину по месту жительства или работы под роспись.

Предстоящей зимой на площади Ленина в Воронеже не будет традиционного бесплатного катка. Как пояснили в областном департаменте спорта, ледовая арена не вписалась в измененную концепцию новогоднего украшения места отдыха. Однако чиновники пообещали не лишать горожан единственной возможности бесплатно кататься на оборудованной площадке. Сейчас департамент изучает возможность переноса коробки и подключения оборудования к сетям на территорию Центрального парка («Динамо»). Каток для гостей со своими коньками останется бесплатным. Также будет организована зона проката.