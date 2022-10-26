Мэр Воронежа Вадим Кстенин посетил строительную площадку, где возводят мега-школу

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В среду мэр Воронежа Вадим Кстенин вместе с губернатором Александром Гусевым, заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой, заместителями председателя правительства Олегом Мосоловым и Константином Кузнецовым принял участие в выездном совещании на строительную площадку образовательного центра на 2860 мест на Московском проспекте.

Проект предполагает, что мега-школа разместится в двух учебных корпусах: для начального и среднего образования. Каждый корпус представляет собой форму круга, от которого радиально расходятся трапециевидные блоки.

Объект должен быть построен к августу 2023 года. На сегодня его техническая готовность 52%. Рабочие занимаются кирпичной кладкой, монтируют витражи, фасад и кровельное покрытие блоков, проводят утепление и обустраивают системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, слаботочных сетей, отопления и вентиляции в пяти блоках.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова отметила масштаб образовательного центра, выразив уверенность, что современное пространство позволит правильно организовать образовательные, воспитательные процессы и досуг детей.

- Сейчас время такое, когда внимание к детям и их образованию должно быть с каждым днём всё выше, тем более в таком регионе, как Воронежская область, где велика потребность в кадрах. Необходимо делать современные школы, которые бы соответствовали новым вызовам XXI века, - добавила Галина Николаевна.

Со своей стороны губернатор Александр Гусев заявил, что школа станет хорошим примером реализации столь крупного для России проекта:

— Я думаю, что в масштабах России проект точно будет звучать. Здесь комплексно будет решаться проблема социальных объектов: рядом будет строиться садик на 600 мест, заканчивается строительство поликлиники на 1100 посещений. Также договорились с Газпромом, что рядом построим большой спортивный комплекс с бассейном — почти за 900 миллионов рублей. Здесь будет организован социальный кластер.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также сообщил, что по соседству с мега-школой появится еще одна школа. Решение о ее строительстве на территории бывших яблоневых садов будет принято в ближайшее время.

— Школа будет рассчитана на 1500 мест. По сути, два объекта будут в шаговой доступности друг от друга. И это поможет нам решить проблему на перспективу, когда люди начнут заселяться в свои новые квартиры.