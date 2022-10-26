Гордума одобрила предложения мэра, касающиеся льгот для семей мобилизованных воронежцев

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

На очередном заседании гордумы депутаты рассмотрели проекты решений мэра Воронежа Вадима Кстенина, касающиеся поддержки семей мобилизованных горожан. Среди них наиболее востребованными стали освобождение от платы в детсадах и предоставление горячего питания в школах за счет бюджета. Для введения новой категории льготников необходимо, чтобы инициативы получили одобрение парламентариев.

На сессии депутаты рассмотрели и единогласно приняли решения, направленные на дополнительную поддержку родных мобилизованных горожан. Сейчас ученики 1-4 классов бесплатно получают завтраки, в учащиеся 5-11 классов – и завтрак, и обед, но это касается только определенных категорий. Теперь к их числу депутаты добавили и детей мобилизованных горожан.

– Благодарю депутатов за слаженную работу и оперативно принятое решение. Это очень важно, поскольку семьи, которых коснулась частичная мобилизация, сегодня особенно остро нуждаются в помощи муниципалитета. Теперь я могу подписать и наше постановление, которое финально закрепит эти меры поддержки. Нормативные акты будут опубликованы уже в пятницу, чтобы с понедельника мы могли начать их реализацию, – отметил по итогам сессии глава города Вадим Кстенин.

В мэрии рассказали, что для получения льгот необходимо обратиться в заведующей детского сада или директору школы, либо в районный отдел образования. Для подтверждения права необходимо предоставить заявление на предоставление льготы и документ, подтверждающий призыв родителя (законного представителя) ребенка на военную службу и прохождение им военной службы по мобилизации, выданный военным комиссариатом по месту призыва. Льготы начнут действовать со дня подачи заявления.

НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Всего в ходе заседания народные избранники рассмотрели почти четыре десятка вопросов.

Еще одной одобренной инициативой мэра стало предложение о предоставлении на безвозмездной основе муниципального помещения благотворительному фонду «Стеша». Сейчас он активно оказывает квалифицированную психологическую помощь семьям мобилизованных горожан, а также детям со сложными и редкими заболеваниями. Фонду решено предоставить помещение в самом центре города, на улице Карла Маркса, 94.

А ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТЫ

Одним из пунктов повестки значилось согласование корректировки городского бюджета на 2022 год. Основные изменения коснутся увеличения доходной и расходной частей городского бюджета. Дополнительные средства направят на выплаты работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. В частности, будет сформирован перечень специальных фиксированных доплат к должностному окладу, а также увеличится сам размер оклада педагогов, рабочих и служащих. Дополнительно введут компенсационные доплаты за ведомственные награды, различные звания (например, «Почетный работник сферы образования»), медали и т.д.

– Этот вопрос неоднократно поднимался и на сессиях парламента, и в мэрии. Мы единогласно считаем, что должны все наши усилия и возможности в первую очередь уделять именно тем людям, которые выбрали своей профессией такой огромный труд, – отметил председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения, депутат Воронежской городской Думы Владислав Новомлинский.