Обилие необыкновенных грибов заметили в Воронежском заповеднике

Ежевик, фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Этой осенью погода оказалась особенно благоприятной для роста грибов. Это заметили даже те, кто не ходил в лес, – из рассказов своих друзей-грибников и наводнивших соцсети фотографий трофеев «тихой охоты». Но привычные и хорошо знакомые нам маслята, белые, опята, рыжики – это только ничтожно малая часть всего грибного многообразия нашего региона. И благоприятная осень позволила показаться на свет и более редким видам. Правда, заметить их могут лишь пытливые и внимательные грибники. Ну и, конечно, ученые.

Например, только на территории Воронежского заповедника согласно последнему списку грибов выявлено 439 видов макромицетов (макромицеты – это грибы, образующие плодовые тела размером больше 1 мм). Старший научный сотрудник заповедника Инна Сапельникова рассказала о некоторых из них.

Ежевик или гериций коралловидный

Этот редкий гриб, по словам Инны Игоревны, можно встретить в лесу в благоприятные годы, как сейчас. Ежевик очень красив и по своему виду напоминает коралл. Найти его можно с июля по сентябрь в лиственных и смешанных лесах, на крупномерном валеже берез, вязов или дубов, или на поваленных соснах.

Ежевик коралловидный в молодом возрасте съедобен. На Сицилии, например, его жарят в оливковом масле. Но в Воронеже полакомиться им едва ли придется. Как и во многих европейских странах гриб находится под охраной. Внесен он и в Красную книгу Воронежской и Липецкой областей. Но гурманы могут вырастить ежевик коралловидный искусственно на опилках или бревнах.

Рогатик язычковый, фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Рогатик язычковый или клавариадельфус язычковый

Этот гриб по форме напоминает язык, печённый из теста, отсюда видовое название. Второе его название булавица. Мякоть эластичная в начале роста, сухая и ломкая у созревших экземпляров, белая, со слабым горьким вкусом и отсутствием запаха.

Рогатика язычковый растет во всех лесах, где преобладают сосны и ели вне зависимости от климатического пояса. Есть они и у нас. По словам Инны Сапельниковой, в дождливые годы в Усанском бору рогатик можно встретить в массовом количестве. Грибы растут на хвойной подстилке, покрывающей остатки древесины, при обязательном присутствии мха. Встречаются с конца июля до середина сентября, но при теплой погоде – и до октября.

- Рогатик язычковый – обычный гриб с необычной внешностью, - рассказывает Инна Сапельникова. - У плодового тела отсутствует четкая граница между шляпкой и ножкой. Вид условно-съедобный.

Тулостома зимняя, фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Тулостома зимняя также имеет необычную форму в виде полусферы на длинной тонкой ножке. Такой дождевичок на палочке! Этот гриб также занесен в Красную книгу Воронежской области. Встретить его можно осенью или ранней весной. Активное плодоношение приходится на время с октября по май, о чем говорит название гриба. Гриб несъедобен. В Воронежской области Тулостома зимняя отмечена в Верхнехавском, Новохоперском и, Кантемировском районах.

Мириостома дырчатая, фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

На Центральной усадьбе заповедника Инна Сапельникова нашла отличный экземпляр редкой мириостомы дырчатой. Внешне он похож на грибы из рода Звездовик, но в отличие от звездовиков имеет не одно, а много отверстий для высыпания спор на внутреннем плодовом теле. Этот гриб, хоть и не внесен в Красную книгу, но уж очень редок в наших лесах.

- У нас он встречается осенью, а старые плодовые тела сохраняются до весны, - добавила эксперт.

Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал, что воронежцы имеют прекрасную возможность попасть на грибную экскурсию в ВГУ в эту пятницу.