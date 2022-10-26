Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже при поддержке атомщиков обновили часть городской системы теплоснабжения

Фото-Ольга Мартынова

Средства на модернизацию выделил Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Первый участок теплосети Нововоронежа обновили в прошлом году, в текущем проведена полная замена трубопроводов магистральной сети в Северном микрорайоне. Основные работы одновременно на двух участках завершились к началу отопительного сезона, благодаря чему теплом были обеспечены все жители микрорайонов, на территории которых велись работы.

«За два года освоено 278 миллионов рублей. Для руководства атомной станции и городских властей это задача высокой социальной значимости, потому что услугой централизованного теплоснабжения пользуются горожане, проживающие в 217 многоквартирных и 13-ти индивидуальных жилых домах», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Проведение всех работ планируется осуществить в четыре этапа. На следующий, 2023 год запланирован ремонт участка в старом районе города. На 2024 год - реконструкция магистральной теплотрассы от котельной бывшего завода «Атомэнергозапчасть» до 7-го микрорайона. Столь масштабные работы в атомграде проводятся впервые.

Для Концерна «Росэнергоатом» Нововоронеж является территорией социальной ответственности.

«Сейчас участки магистральных теплосетей находятся в собственности НВ АЭС. В соответствии с корпоративными процедурами, мы должны передать их в уставный капитал дочернего предприятия «АтомТеплоЭлектроСеть», но сначала было решено улучшить их техническое состояние, чтобы в будущем затраты на ремонт существенно не повлияли на тарифы для населения», - сказал глава г. Нововоронежа Николай Нетяга.

Находящиеся на балансе НВ АЭС сети теплоснабжения до 2024 года запланировано обновить полностью. По оценкам специалистов, система теплоснабжения Нововоронежа будет исправно функционировать после модернизации ещё 25-30 лет.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС