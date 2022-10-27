На строительство приюта для бездомных животных в Воронеже выделят дополнительные средства

фото: Воронежская городская Дума

Вопрос о выделении дополнительных средств на строительство в Воронеже приюта для бездомных животных обсудили на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии и природопользованию. Оно прошло под председательством Константина Ашифина. Парламентарии утвердили корректировку бюджета и увеличили расходы на реализацию экологических проектов. О том, на что конкретно будут потрачены допсредства, рассказали в пресс-службе городского парламента.

БЕСПРИЗОРНЫМ ЖИВОТНЫМ – СВОЙ ДОМ

По словам депутата Константина Ашифина, на продолжение возведения приюта для собак, а также работу с безнадзорными животными направят свыше 41 млн рублей. Еще 9 млн рублей добавят на уход за городскими парками и скверами. В частности, на обрезку сухих и аварийных деревьев, высадку новых.

Константин Григорьевич напомнил, что теперь с подрядчиками заключают двухгодичные контракты. Поэтому если работы будут выполнены не качественно или растения по какой-либо причине погибнут, то компании должны это исправить.

Подали заявки на выделение дополнительных средств МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз». Сотрудники этих организаций ухаживают за десятками крупнейших зеленых территорий в Воронеже. Среди них, например, Центральный парк, «Алые паруса», Кольцовский сквер и другие. МКП «ЭкоЦентр» заявились на 108,15 млн рублей, МБУ «Зеленхоз» - на 104,11 млн (в том числе 59,89 млн именно на содержание парков и скверов).

КАКИЕ РАБОТЫ ПРОВЕДУТ В ПАРКАХ И СКВЕРАХ

Как отметили в горДуме, объем субсидии организациям увеличат на 44,2 млн рублей. На эти средства проведут реконструкцию подпорной стены в сквере «Чайка», установят скамейки и урны, заменят ограждение в сквере «Солнечный», проведут косметический ремонт чаши фонтана на Советской площади. А также появится система автополива в сквере Ученых и на Есенинской аллее. Планируется, что в этих общественных пространствах облагородят газон и проведут экспертизу оборудования на детских площадках.

По поручению первого вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина провели анализ зеленых зон Воронежа. По итогам в адрес зампреда правительства Воронежской области Константина Кузнецова подготовили служебную записку. Ориентировочно, в год затраты на содержание благоустроенных общественных пространств, не переданных на обслуживание специализированным организациям, а также на обслуживание наиболее востребованных парков и скверов, составляют 124,733 млн рублей.

Дополнительные деньги требуются:

- На Воронежский центральный парк - 15 млн рублей,

- Парк культуры и отдыха «Орленок» - 8,73 млн рублей,

- Лесопарк «Оптимистов» - 8,8 млн рублей,

- Парк «Танаис» - 6,7 млн рублей,

- Парк им. Шерстюка - 3,3 млн рублей.

Как пояснили в думской пресс-службе, губернатор Александр Гусев поддержал этот вопрос и одобрил выделение средств из облбюджета.