По решению городского парламента воронежским учителям и воспитателям детских садов повысят заработные платы

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В Воронеже были приняты важные социальные решения, касающиеся повышения зарплат школьных учителей и воспитателей в детских садах. Размеры окладов педагогов увечатся в районе 40%. При начислении оплаты труда также станут учитывать полученные ведомственные и региональные награды. Об этом рассказали в пресс-службе горДумы 26 октября.

В связи с принятыми решениями, теперь у учителя оклад будет равен не 10 200 рублей, как раньше, а 14 200 рублей. У педагога дошкольного образования вырастет, соответственно, с 10 100 рублей до 14 100 рублей.

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Также не забыли и про рабочих и служащих, которые работают в детских садах и школах. Их оклады повысят в пределах 50%. Что немаловажно. Например, оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) рабочего третьего разряда поднимут с 7860 рублей до 11860 рублей.

Два указанных решения для поддержки воронежских педагогов и воспитателей прокомментировал председатель постоянной комиссии городского парламента по образованию, культуре и соцподдержке населения Владислав Новомлинский. Он уточнил, что также уже сформировали конкретный перечень спецдоплат к должностному окладу. Он фиксированный. Он подчеркнул важность принятого решения, поскольку именно учителя участвуют в формировании новых граждан нашей России, воспитывают наших детей, социализируют их.

- Мы должны приложить все усилия для улучшения условий жизни людей, которые выбрали профессию педагога, - пояснил Владислав Новомлинский.

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Теперь повышающие надбавки и компенсации не будут зависеть ни от суммы должностного оклада, ни от ставок работников по ПКГ. Минимальные размеры для учителей определили в конкретном суммовом выражении. У педагогов перечень дополнили надбавкой за наставничество, а у воспитателей - работой в составе консультационного пункта организации.

Ну и еще одно важное нововведение: при начислении учтут награды, как ведомственные, так и региональные. Их перечислили в думской пресс-службе. Например, среди них медали Ушинского К. Д. и Выготского Л. С., почетные звания, нагрудные знаки, почетные грамоты профильного Министерства и другие.

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фото: Воронежская городская Дума