Гастроном в соцсети: воронежцы все чаще покупают продукты питания онлайн у частников

В сети можно недорого купить продукцию "дачного" производства Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В разгар пандемии в соцсетях возникло и начало набирать обороты новое направление - продажа «домашних» и «фермерских» продуктов питания. Предприимчивые интернет-пользователи специально создавали группы частных объявлений для посредничества в продаже и покупке сельхозпродукции. Предложение оказалось столь востребованным, что количество участников этих групп стремительно росло. Вслед за группами в соцсетях начали появляться и чаты по продаже продуктов. «Комсомолка» изучила и составила портрет нового явления.

КОМУ ВЫГОДНО?

Продавцов в фермерских пабликах привлекает возможность найти покупателя, не стоя на рынке и не прибегая к помощи перекупщиков-реализаторов. Покупатели, в свою очередь, получают возможность приобрести разнообразные продукты, выращенные не в промышленных масштабах, а также излишки личного производства. Прямая продажа позволяет миновать цепочку перекупщиков, и стоимость продукции зачастую оказывается ниже, чем в торговой сети.

«Первопроходцами» групп домашних продуктов стали дачники. Ну у какого садовода или огородника не образуется излишек урожая? Когда в разгар сезона от обилия яблок, помидоров, огурцов , кабачков или ягод ломятся дачные закрома, очень удобно поделиться ими с другими людьми, при этом еще и заработать денег. Например, минувшим летом ягоды, фрукты и овощи в интернете можно было приобрести значительно дешевле, чем в торговой сети. Кроме того, дачник, который выращивает продукцию для себя и своей семьи, вряд ли станет бездумно накачивать ее «химией» в виде искусственных удобрений, гербицидов и пестицидов. А, значит, домашняя продукция еще и экологически чистая. Так рассуждает большинство покупателей, пользующихся услугами фермерских групп объявлений.

В соцсетях в летний сезон изобилие свежих местных фруктов, ягод и овощей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ДЕШЕВО, НО НЕ ВСЕГДА

Может показаться, что вся продукция в соцсетях отличается дешевизной. Но это совсем не так. На стоимость конечного продукта сильно влияет затраченный при его производстве ручной труд. Например, собранные и отсортированные вручную травяные чаи, приготовленное по авторским рецептам в ограниченном количестве копченое мясо или отжатое в деревянных прессах холодным способом растительное масло значительно дороже магазинных аналогов. Как и сортовая картошка, семена которой в семье садоводов «сохраняются и выращиваются не одно поколение». Но это уже продукция для гурманов, готовых платить за качество. К слову, в группах частных объявлений можно найти совершенно эксклюзивные товары, которые в обычном гастрономе не купишь.

АССОРТИМЕНТ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ

По мере роста числа подписчиков фермерских групп расширился и ассортимент предлагаемых товаров. Если летом в них преобладают свежие ягоды, фрукты и овощи, то с наступлением холодного сезона появляются объявления с домашними заготовками, разнообразной молочной продукцией (масло, творог и сыр), мясом, рыбой, домашней выпечкой. Предлагают даже собранные в лесах грибы, как свежие, так и консервированные. Причем многое из этого ассортимента отнюдь не производится в личных хозяйствах и зачастую доставляется из других регионов специально под заказ. Соответственно и цены на привозные товары оказываются очень «кусучими».

Можно не только попробовать товар, но и пообщаться с его производителем Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?

Наряду с очевидными преимуществами и выгодой, покупка пищевой продукции через социальные сети таит и серьезные опасности. Мы попросили специалистов рассказать о том, на что обращать внимание при выборе, от каких покупок лучше отказаться и почему.

Наиболее безопасная продукция таких интернет-рынков - свежие овощи и фрукты. Достаточно обратить внимание на их внешнее состояние, чтобы сделать вывод о качестве. Больше риска в покупке продукции животного происхождения – молока, яиц, свежих мяса и рыбы. Конечно, получая товар непосредственно из рук производителя, можно пообщаться с ним, задать вопросы, касающиеся места и способа производства. И потом решать – брать или нет.

Но гораздо сложнее сделать безопасный выбор при покупке приготовленной, обработанной или консервированной продукции. И вот тут специалисты рекомендуют сто раз подумать и не рисковать.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина рассказала, что произведенный и упакованный в домашних условиях продукт может быть опасен по нескольким причинам:

- из-за нарушения рецептуры выработки продуктов, особенно, животного и растительного происхождения. Возбудители кишечных инфекций быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции.

- производители в домашних условиях, как правило, не имеют специального образования, и могут просто не обладать знаниями правил приготовления безопасного и качественного продукта.

- при покупке продукции с рук есть риск, что продавец нарушил правила хранения или температурный режим. Домашние консервы надо хранить только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать термической обработке в течение 15-20 минут.

В ЧЕМ РИСК?

Самыми опасными, по словам Галины Владимировны, являются молочные, мясные и рыбные продукты, грибы и соленые продукты. К их производству, хранению и фасовке даже на заводах предъявляются жесткие требования. Причем контролю подвергаются как качество и безопасность исходного сырья, так и готового продукта. Например, на предприятиях молочной промышленности оборудование не реже одного раза в смену проходит тщательную мойку и дезинфекцию. А затем проводится его микробиологический контроль.

В домашних условиях самостоятельно невозможно оценить, насколько эффективно была проведена дезинфекция, если она вообще проводилась.

Кроме того, при приготовлении продуктов в домашних условиях в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. На заводах, как правило, закрытый цикл производства. Заводы также походят плановые проверки и несут ответственность за качество и безопасность продукции по закону.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ В БАНКЕ

Зачастую уже на этапе создания изготавливаемый кустарным способом продукт может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и других болезней. А значит, такие заготовки являются потенциально опасными для здоровья. Кроме того, целый ряд проблем может быть связан и с упаковочной тарой. Производственная упаковка гарантирует безопасное обращение продукта на рынке, то есть транспортировку и хранение.

- Домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно опасных заболеваний. Возбудители болезни живут только при отсутствии доступа кислорода, - продолжает Ласточкина. - Герметично закрытые консервы, соленья и копченья домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, создают благоприятные условия для размножения палочки ботулизма. При этом внешний вид, вкус и запах не меняется, а упаковка не обязательно будет вздутой. По словам специалистов, в домашних условиях невозможно отмыть продукт от мелких частичек почвы и возбудителей ботулизма.

Приготовленный частником продукт может быть упакован в неподходящую тару, например, непищевую, или иметь в составе токсичные краски и другие опасные компоненты.

Еще одна серьезная причина, по которой надо отказаться от покупки «домашнего» продукта - это частое отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки.