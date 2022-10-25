Волонтеры встретились с детьми из социально-реабилитационного центра

Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж»

Волонтеры привезли настольные игры, воздушный пластилин, аппликации из бисера, картины из песка, электронные конструкторы, наборы для шитья мягких игрушек, книги о воде.

Одной из важнейших задач проекта является не только материальная поддержка центров, но и помощь в воспитание базовых социальных навыков детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сотрудники вместе с детьми собирали конструкторы, помогали ребятам лепить и рисовать и развивали навыки общения.

«Это была моя первая поездка в рамках проекта, хотя посещать детей в интернатах начали еще 10 лет назад. Мы вместе слепили фигурки из пластилина, собрали и запустили электронный вертолет. Хоть воспитанники и разного возраста от 4 до 14 лет, было заметно, что всем интересно. Сами ребята очень открытые, общительные, и было ощущение, что они нам уже как свои, а мы с ними давно дружим», - поделилась председатель совета молодых специалистов «РВК-Воронеж» Мария Сидорова.

Проект «Чужих детей не бывает» реализуется с 2014 года. Поддержка детским центрам оказывается в рамках ежегодных акций «Соберем ребенка в школу» и «Новогоднее чудо», когда «РВК-Воронеж» исполняет желания из детских писем Деду Морозу. Также на регулярной основе проходят благотворительные сборы детских вещей и игрушек.

В этом году проект получил новый вектор развития – работа в направлении материальной помощи подкрепилась встречами с детьми, оставшимися без попечения родителей. Кроме того, сотрудничество с детскими центрами идет напрямую, что позволяет оказывать адресную помощь.