1 ноября новый детский сад в воронежском микрорайоне Репное примет ребят

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин анонсировал в своем телеграм-канале скорое открытие нового детского сада в микрорайоне Репное рядом со школой №100. Заведение распахнет свои двери детворе 1 ноября 2022 года.

– Учреждение сможет в 12 группах принять 280 воспитанников, 3 группы будут ясельными для самых маленьких воронежцев – от полутора лет, – рассказал Вадим Кстенин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

На сегодня в Воронеже действуют 300 ясельных групп в 164 детсадах, 18 из них работают в режиме кратковременного пребывания. Однако потребность в новых группах не исчезает - ежегодно более 5 тысяч детей ясельного возраста пополняют очередь. По поручению мэра управление образования и молодёжной политики постоянно ведёт работу по организации групп для детей раннего возраста. Только за этот год уже создано 6 ясельных групп.

Строительство детсада в Репном финансировалось из бюджетов разных уровней в рамках национального проекта «Демография».

Вадим Кстенин отметил, что новый садик оснащен современным оборудованием - логопедическими зеркалами, интерактивными досками, мультистудией и другими.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

- В нем будут работать музыкальный и спортивный залы, а также сенсорная комната. Особое внимание уделили безопасности – в самом здании и по его периметру установлены 62 камеры видеонаблюдения. Завершено и благоустройство прилегающей территории, там появились беседки, игровые и спортивные площадки, озеленение, – добавил Вадим Кстенин.

В учреждении уже полностью сформирован штат работников. В него вошли педагоги дополнительного образования и логопеды, потому что помимо основной образовательной программы, в саду будет реализовываться и программа дополнительного образования «АБВГДейка».

Первые 150 ребят уже зачислены в новый детский сад, и с 1 ноября начнут посещать его в режиме адаптации. А пока в учреждении завершаются подготовительные процессы, до конца недели пройдут пуско-наладочные работы в пищеблоке, появятся информационные стенды.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Елена Федяшева