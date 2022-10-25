Губернатор: «Воронежский фонд поддержки СВО пополнился на 62 млн рублей»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

С момента объявления сбора денежных средств на помощь участникам специальной военной операции в Воронежской области в фонд социальной поддержки поступило почти 62 млн рублей. Средства перечислили неравнодушные жители региона, а также они поступили от организаций и предприятий. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 25 октября.

- Дорогие воронежцы, снова убеждаюсь, вы очень отзывчивые люди! Многие из вас помогают участникам СВО, поддерживают их. Спасибо всем, кто не остался безучастным, - сказал глава региона.

Александр Гусев держит на контроле сбор средств в фонд и их распределение. Он пояснил, что собранные 36,4 млн рублей были направлены на помощь беженцам, которые вынуждены покинуть свои дома в связи с СВО.

Для них закупили вещи первой необходимости: одежду, обувь и приборы для измерения артериального давления. Отдельное внимание уделили детям. Им приобрели канцтовары и школьную форму. Некоторым жителям ЛДНР помогли оплатить нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык.

- Продолжаем направлять деньги и на помощь участникам СВО, в том числе мобилизованным. Приобрели одежду, обувь, спальные мешки, предметы быта, средства связи, РЭБ, коптеры. Конечно же помогаем в этом и деньгами бюджета и личными взносами сотрудников облправительства, - подытожил губернатор.