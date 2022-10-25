Последние новости Воронежа на 25 октября 2022 года: мошенничество на теме СВО и изменение движения у Северного моста

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежцев предупредили о новом способе мошенничества, связанного с темой СВО. Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области получил сообщение якобы от комиссариата Приморского края, который проводит поиск близких и родственников погибших на территории Украины. В письме были указаны персональные данные военного. Отправители выражали соболезнования. Затем следовало разъяснение того, как можно связаться с горячей линией во Владивостоке для проведения опознания останков и оформления денежной компенсации. Сообщение оказалось фейковым. Воронежцев попросили быть внимательными. При получении таких писем порекомендовали обращаться в официальные органы: к командованию части или в военный комиссариат по территориальному принципу. Также можно позвонить в аппарат уполномоченного по правам человека на нашу горячую линию – (473) 276-63-64.

В Воронеже изменят схему движения транспорта на Северном мосту. Речь идет об участке набережной Максима Горького в районе дома № 33. С 25 октября здесь ликвидируют разворот на въезде на мост в направлении левого берега. А в местах, где машины делали этот маневр, установят дорожное ограждение. В то же время при выезде с Северного моста в направлении правого берега взамен водоналивных блоков появятся металлические барьеры.

Вдова погибшего на Украине сотрудника ОМОНа пожаловалась на отказ в региональных выплатах. Алексея Деревянко наградили посмертно орденом Мужества. Однако его близкие не могут получить никаких региональных льгот. Семья Деревянко недавно переехала из Липецка в Воронеж, из-за чего и возникла правовая проблема. В Липецке отказывают в выплатах, потому что Деревянко уже не жители региона. В Воронеже — потому что областное законодательство вообще не предусматривает мер поддержки для семей погибших сотрудников Росгвардии: только, если они военнослужащие. Воронежские власти отметили, что вскоре внесут изменения в соответствующий нормативно-правовой акт. И помощь будет оказываться всем близким участников СВО.

В Воронежской области 11-летний мальчик прожил несколько дней рядом с трупом матери. Инцидент произошел в селе Народное Терновского района. Первыми забили тревогу органы опеки, поскольку ребенок перестал посещать школу. Они сообщили об этом в полицию. Стражи порядка обнаружили в частном доме тело 46-летней женщины и подростка. По предварительным данным, смерть мамы наступила из-за тяжелой болезни. Точную причину покажет судебно-медицинская экспертиза. Женщина попросила сына не входить в ее комнату без надобности, и он не понял, что она скончалась. Полиция проведет проверку по факту случившегося.