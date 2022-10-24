Депутаты Воронежской Гордумы помогли убрать Бринкманский сад

Фото Воронежской городской Думы

В минувшую субботу, 22 октября, в рамках общегородского субботника депутаты и сотрудники аппарата Воронежской городской Думы поучаствовали в уборке Бринкманского сада. Это общественное пространство расположено на пересечении улиц Транспортной и Урицкого. И оно имеет особенное значение не только для горожан, но и для парламентариев. Во время Великой Отечественной войны здесь был разрушен красивый парк. В последние годы народные избранники помогают возрождению этой зеленой зоны, а на субботники приходят целыми семьями.

Как прошел субботник в этот раз, рассказали в пресс-службе городского парламента. Так, заместитель председателя городской Думы Олег Черкасов, отметил, что в Воронеже-миллионнике не теряет актуальность традиция по проведению субботников.

– Это наш с вами родной город, и мы должны помогать нашим коммунальным службам, наводить порядок у себя во дворах, а также парках и скверах, – подчеркнул Олег Черкасов.

Фото Воронежской городской Думы

Поддержал коллегу и депутат городской Думы Юрий Яковлев. Он справедливо заметил, что такая помощь общественности, безусловно, нужна любимому городу.

– Одними силами коммунальщиков, без привлечения к уборке города во время общегородских субботников весной и осенью самого населения, сделать Воронеж чище и комфортнее для проживания просто не получится, – сказал парламентарий.

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев сказал теплые слова в адрес горожан, отметив их готовность трудиться на благо города:

– Хочу поблагодарить всех воронежцев, которые приняли участие в общегородском субботнике. Уверен, что эти неравнодушные люди бережно относятся к нашему городу ежедневно, а не только во время таких акций.

Во время уборки народные избранники собрали более сотни мешков с опавшей листвой и мусором и с помощью спецтехники оперативно вывезли к месту утилизации. Всего же, по данным мэрии, в общегородском субботнике в Воронеже приняли участие десятки тысяч горожан. Было задействовано свыше трехсот единиц техники. Убрали в итоге тысячи территорий парков, скверов, бульваров, лесных массивов и других общественных пространств.

Председатель городской Думы Владимир Ходырев также принял участие в субботнике в Железнодорожном районе. Он помог посадить саженцы фруктовых деревьев на территории храма Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенного в микрорайоне «Больница «Электроника». Инициатором этого важного и доброго начинания стал настоятель храма, отец Александр. Вместе со спикером горДумы в акции также поучаствовали глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, главный врач больницы Михаил Иванов и другие благотворители храма.