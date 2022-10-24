Сергей Полунин: Я лучше отношусь к тем, кто меня любит, чем к тем, кто - нет

Сергей Полунин в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известный танцовщик Сергей Полунин приехал в Воронеж со своим драматическим балетом «Распутин» - об одной из самых таинственных и противоречивых личностей российской истории. Японский хореограф Юка Ойши языком танца интерпретировала отношения старца с царской семьей и князем Юсуповым. Перед спектаклем Сергей Полунин, прославившийся как самый молодой премьер Лондонского Королевского балета в 2000-х, поделился мастерством со студентами Воронежского хореографического училища - дал рекомендации по технике исполнения базовых танцевальных элементов, необходимых для качественного выполнения классических балетных движений. И рассказал "Комсомолке" о новой роли, психологии и личном.

Сергей Полунин дает мастер-класс воронежским студентам хореографического училища, фото с сайта департамента культуры

РАСПУТИНУ НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫЛО НЕ ЧУЖДО

- Чем близок вам персонаж Григория Распутина? Одиозной личности, которую невозможно точно определить, положительным он был или отрицательным персонажем – злодеем-манипулятором или святым целителем.

- Это психология любого человека. Позитивный ли, негативный ли – все думают о себе, что делают хорошее. Каждый антигерой внутренне думает, что он герой. И когда на сцену выходишь, на подсознательном уровне начинаешь энергетически чувствовать этого персонажа. Я ощутил некое приближение к той семьей, к их отношениям. И они были обычными. Ничто человеческое было не чуждо Распутину – он любил выпить, танцевать, использовал свою силу в добрых и не очень целях, манипулировал – как и любой обычный человек. Просто у Распутина более серьезный масштаб.

- Вы и в жизни оправдываете людей?

- Инстинкт самосохранения диктует нам помнить плохое. Я, наоборот, пытаюсь найти хорошее и это запомнить. В любых людях и нациях есть и плохое, и хорошее. Многие считают, что добро и зло переплетены внутри всех. Хотя священники считают, что добро и зло несовместно: как Бог может дружить с дьяволом? У них белое и черное различаются. Не инь и ян, как в восточной культуре. Я пытаюсь разделить доброе и злое. Хотя интуитивно понимаю, что баланс хорош в любом деле.

- У вас хорошо развита интуиция?

- Развита, но иногда ошибаюсь. Сложно адекватно оценивать людей, когда они не очень хорошие дела делают, но лично к тебе хорошо относятся, любят тебя за твое творчество. Включаются двойные стандарты…

- Для вас важно, чтобы вас все любили?

- Мне кажется, это важно для любого человека. Кто меня любит, к тем я буду лучше относиться, чем к тем, кто меня не любит. Это же естественно.

Сергей Полунин в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К 33 ГОДАМ ОЩУЩАЮ ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

- В ноябре вам исполнится 33 года, возраст Христа. Ощущаете кризис среднего возраста?

- Ощущаю переход на новые энергетические этапы. На данный момент я стал сильнее, чем в 29 лет, к примеру. Больше сил, больше энергии, больше желания что-то делать. А вот с физической стороны, как танцовщик, ощущаю, что какие-то моменты тяжелее даются. Спина слабее стала, чем была раньше.

- Имею в виду раздрай в душе, когда не понимаешь, что хочешь…

- Мне повезло иметь хорошую семью - это самое главное. Она помогает мне преодолевать все сомнения. Когда я получил травму, стал думать, что, возможно, не смогу вернуться на сцену, не смогу зарабатывать, и именно то, что со мной рядом любимая женщина, любимые дети, помогло преодолеть те сложные моменты.

- Ваша супруга Елена Ильиных (олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду, - ред.) танцует в вашем балете (исполняет партию императрицы Александры Федоровны, - ред.). Это удобно, когда супруга – партнерша и в творчестве?

- Да, мы уже три года танцуем вместе. И будем снова работать. Сейчас я создаю балет «Мастер и Маргарита», где мы с ней будет исполнять главные партии. Премьера запланирована на март.

- Своих детей будете готовить по своей стезе?

- Мой сын танцует, танцевал еще в животе у Елены. Он любит крутиться, чтобы на него смотрели и хлопали. Поскольку я знаю профессию, я бы с ним занимался, чтобы передать свой опыт. Но у него много талантов и пока сложно определить, какой лучше.

- А к фигурному катанию у него есть склонности? По маминой линии не пойдет?

- Он любит хоккей - бегать с клюшкой. Фигурное катание не так активно пока. Когда стоит на коньках, говорит, что скользко. Но у него и голос есть, он поет. Когда у него спрашивают, кем он будет, отвечает - доктором. Будем развивать то, что ему будет интересно. Надо смотреть и помогать в том, что он будет лучше делать. Таланты есть - это видно. Главное - вовремя заметить и помочь.

Сергей Полунин в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗДАНИЕ АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ В СЕВАСТОПОЛЕ БУДЕТ ЛУЧШИМ В МИРЕ

- А как продвигается ваша работа с другими детьми-талантами - в академии Севастополя? И что с театром оперы и балета, где вы назначены директором?

- Главный проект - школа в Севастополе, ее здание будет открыто первым, оно практически готово. Я во всем мире лучше здания не видел! Оно фантастическое. В мире нет школы больше по масштабу – 100 процентов! Три года идет работа над системой обучения, набором детей. Половине обучение отплачивает государство, половине – мой фонд. Я хочу улучшить систему обучения - максимально помочь добиться результата детям. Довольно много талантливых. Уже создали спектакли с учениками. В балете «Распутин» участвует один из учеников из Севастополя. Будет в декабре «Щелкунчик».