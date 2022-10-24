Игорь Артамонов: Был большой запрос на комплексную подготовку от наших добровольцев

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Опытные инструкторы обучают огневой, тактической, инженерной подготовке, учат оказывать первую помощь.

Как выстроена данная работа, на еженедельном совещании в областном правительстве рассказал первый вице-губернатор Александр Рябченко. Ранее ветераны спецподразделений подготовили 15 инструкторов – представителей областных военно-патриотических клубов. Занятия проходили в рамках федерального проекта «Один день в спецназе». Затем на базе клубов проводились теоретические занятия для участников. А после первые 50 человек прошли курс интенсивных тренировок в лесистой местности.

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Пройти комплексные курсы военной подготовки в Липецкой области сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. В приоритетном порядке те, кто получил повестку. Тренировки двухдневные, проводятся в выходные дни в Задонском районе. Транспортом, питанием и инвентарём инструкторы и обучаемые обеспечены.

«Был большой запрос на такую подготовку от наших добровольцев и от тех, кто подлежит частичной мобилизации. В кратчайшие сроки нам удалось всё организовать. С ребятами работают грамотные профессионалы. Первые отзывы – положительные, в том числе от бывших военнослужащих, которые уже прошли этот курс. Будем проводить такие тренировки, пока они востребованы», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Записаться на комплексные курсы военной подготовки можно будет через чат-бот, который появится в группе телеграм-канала «Своих не бросаем».

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.