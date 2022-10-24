«Варшавская мелодия» за решеткой: воронежские осужденные готовят новую постановку

Маша-Гелена и Наталия Лазарева во время разбора пьесы

Если обычный театр начинается с вешалки, то театр в колонии начинается с инициативы осужденных и их мотивации. В этом уверена Наталия Лазарева, член общественного совета при УФСИН по Воронежской области. Идея создания театра в колонии принадлежит ей. Педагог по образованию она смогла найти подход к осужденным. И еще раз доказала, что творчество для оступившихся людей - действенное средство их перевоспитания и социально-психологической реабилитации.

Пока на сцене актового зала СИЗО - минимум реквизита

С ДЕВОЧКАМИ СЛОЖНЕЕ РАБОТАТЬ?

Театр существует с 2018 года. Именно тогда Наталия вместе с сотрудниками отдела по воспитательной и социальной работе УФСИН запустила проект социальной реабилитации осужденных «Свобода творчества». Он стартовал в мужской исправительной колонии № 2 в Воронеже. За это время сделали несколько постановок «Арбатский романс» по произведениям Булата Окуджавы, «Маленькие трагедии большого дома» по пьесе Аркадия Арканова и Григория Горина, «Преступление и наказание» Достоевского и даже успели принять участие в областном фестивале любительских театральных фестивалей «Проба».

- В этом году появилось желание сделать постановку и с осужденными СИЗО-3. УФСИН проводил конкурс «А ну ка девушки» и я с интересом посмотрела выступления Даши и Маши. Меня вдохновило. Были люди, которые отговаривали: мол, с девчонками сложнее работать. Но я не отступила. И с середины августа мы начали репетиции, - делится Наталия.

Разбор "полетов"

Ставят «Варшавскую мелодию» Леонида Зорина. История обречённой любви… История любви Виктора и прекрасной польской девушки Гелены, молодых людей, которые встретились в 1946 году после войны и нашли свою любовь, но вынуждены были расстаться. Наталья выделила две сцены – встречи главных героев после 10 и 20 лет разлуки. Роль Виктора играет Сергей (имя изменено), отбывающий наказание по коррупционной статье. А вот Гелену играют в два состава. Маша отбывает наказание за убийство жениха, а Даша – за распространение наркотиков.

ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЗАПРЕЩАЛ БРАКИ С ИНОСТРАНЦАМИ

Плохие прогнозы не сбылись: девочки оказались очень дисциплинированными. А Сергей настолько заинтересовался, что на разборах задает конкретные вопросы, ищет, как можно раскрыть точнее образ его героя. Признается, в каких-то моментах поступил совершенно по-другому.

Осужденные-актеры не только вдоль и поперек изучили всю пьесу, но и дополнительный материал. Например, заинтересовал Закон от 1947 года, который запрещал гражданам Советского Союза браки с иностранцами.

… Маша и Сергей на сцене актового зала СИЗО № 3 на Антокольского. На сцене минимальный реквизит – стол, накрытый скатертью, винная бутылка, два бокала. Актеры произносят свои реплики. Пытаются передать чувства Виктора и Гелены. Переживают, каждый свою роль. Обстоятельств, сковывающих героев, нет, но дальше простой встречи они не идут.

– Одна я знаю, чего это стоит. Жизнь моя… как это… не сахар. И это надо понимать буквально. ..., – произносит Маша.

И как это про нее. Искрящаяся, как светлячок, она шутит, заставляет улыбаться присутствующих. Однако с непростой историей. На вопрос: «Такое ощущение, что ты занималась раньше творчеством?», задорно отвечает: «Да».

На репетиции можно и зажигательно посмеяться

КОГДА ЖИЗНЬ НЕ САХАР

Маша из Москвы. Училась в гимназии, 8 лет ходила в театральную студию, 7 лет занималась хореографией. Затем поступила в вуз. Вот тут и началась ее «Жизнь… не сахар». Со знакомства с парнем по переписке, который отбывал наказание в исправительной колонии в городе Семилуки. Бросила все, вышла за него замуж, да и переехала в Воронежскую область.

– Долго жили?, – спрашиваю я.

– Да как жили… Он сидел в колонии все время, – отвечает она.

– То есть, ждала его все это время?, – продолжаю.

– Ну, ждала… Это сильно сказано!, – смеется.

В итоге последовал развод. У Маши умерла мама в Москве, но в столицу она возвращаться не стала, продала там квартиру, и купила дом в поселке Латная, в том же Семилукском районе. Познакомилась с местным парнем, даже планировала создать семью. Но снова не сложилось. Во время бытовой ссоры убила его. Дали 6,5 лет. Четыре года она уже отбыла… Для нее театр – это отдушина.

НЕ НАДО ОПУСКАТЬ РУКИ

Даша, наоборот, серьезная, рассудительная. С интересом смотрит, как играет на сцене Маша, высказывает свое мнение. Думает, как бы произнесла она ту или иную реплику. Она за решеткой за пресловутые тайники-закладки с наркотиками, которые наводняют Воронеж. Молодая девчонка, у которой еще все впереди. «Главное, не отчаиваться», – говорит она.

Ее история, пожалуй, похожа на многие, в которые попадают студентки. Закончила колледж с красным дипломом по специальности «Банковское дело», поступила на очное отделение в вуз. А там, как она рассказывает, повлияло окружение, и она впервые попробовала наркотики. Втянулась, стала прогуливать занятия. А потом парень предложил ей делать закладки – на «дурь» нужны были деньги. В какой-то момент поняла, что ее затягивает глубже, сказала об этом маме и начала курс лечения. Порвала с прошлым в один день. Только вот это самое прошлое не отпустило. Парня задержали правоохранители, а потом пришли за ней по цепочке. Возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ за распространение наркотиков, суд приговорил к четырем годам колонии.

– Врагу не пожелаешь того, чем я столкнулась. Но нужно научиться управлять собой. Важно, чтобы даже такая ситуация не подкосила. Люди порой думают, что они покайфуют и бросят. Это очень сложно сделать. Это болезнь. И чтобы бросить, нужна колоссальная сила воли. Я чиста уже 2,5 года. Что бы я посоветовала другим? Не начинать! А если ситуация зашла далеко, то надо обратиться за помощью. Это не зазорно. Не надо опускать руки. И чтобы потом не произошло, не надо возвращаться к старому образу жизни, - убеждает Даша.

Маша воспринимает роль с юмором

И РАЗНООБРАЗИЕ, И УДО

Сергей предложение поучаствовать в театральной постановке воспринял с удовольствием.

- Я подумал, почему бы не попробовать. И для этого есть как минимум три причины. Во-первых, это разнообразие во время заключения. Во-вторых, это для меня в новинку, никогда не имел отношение к театру. Ну и более материальный что ли интерес. Участие в таких мероприятиях дает возможность в будущем подать на условно-досрочное, - делится Сергей.

Последние спектакли из-за коронавируса записывали на видео. Теперь же, как надеется «несвободная» труппа, они смогут показать постановку родственникам или другим осужденным.