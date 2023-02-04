В Воронеже эвакуировали гимназию №2 из-за загоревшегося светильника

Фото читателей

В Воронеже эвакуировали из-за возгорания гимназию № 2. Об этом сообщили в редакцию «Комсомольской правды» читатели 4 февраля.

Они пояснили, что загорелся светильник на потолке в коридоре и куски стали падать на пол. Обнаружил пожар ученик 8 класса.

- Он пошел в туалет с третьего этажа на второй и там увидел. Примерно это было в 11.40. Вернулся и сказал, что загорелась лампа. Класс тут же вывели и сообщили другим, - пояснил читатель.

Получается, что рассказали ребятам о случившемся устно, потому что ученики, с которыми пообщался сайт vrn.kp.ru сирен или звонков не слышали. При этом в коридорах уже распространился дым и сильный запах гари. Поскольку одежду школьники хранили в классах, они тут же ее забрали и спустились к выходу переждать на улице. Всего где-то около тысячи человек. В субботу в гимназии № 2 не учатся только младшеклассники.

К тому времени уже на место приехали сотрудники МЧС. Сейчас мы уточняем у них информацию о случившемся.

В самой гимназии № 2 нам пояснили, что возгорание устранено, ничего страшного не случилось. Детей необходимо было вывести на улицу, чтобы проветрить классы. В понедельник, 6 февраля, занятия пройдут по расписанию.

В пресс-службе мэрии Воронежа ппрокомментировали случившееся:

- Произошло замыкание светильника: без значимых последствий и было оперативно ликвидировано собственными силами до приезда служб. Угрозы никому и ничему нет.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении в «Галерее Чижова». Оказалось, что повар забыл еду на гриле.