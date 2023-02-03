1 сентября новая воронежская школа №107 примет детей

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

3 февраля мэр Воронежа Вадим Кстенин в очередной раз посетил площадку на улице Остужева, где идет строительство новой школы на 1500 мест. Напомним, работы здесь стартовали летом 2021 года и ведутся в рамках национального проекта «Образование».

Проект предусматривает, что здание будет иметь форму стрелы, каждая их частей которой представит собой изолированные блоки для начального, общего и среднего, а также дополнительного образования.

"ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ РАНЬШЕ ЖИЛЬЯ"

Тем временем в микрорайоне активно идет возведение жилых домов. В связи с этим мэр распорядился, чтобы к моменту сдачи квартир, школа была готова принять ребят.

– К моменту ввода домов уже должны появляться школы, детские сады и другие учреждения на таких территориях. Город встал на рельсы комплексного развития. Мы больше не будем допускать таких вещей, чтобы жилищное строительство развивалось, но при этом не возводились объекты социальной инфраструктуры, – отметил Вадим Кстенин.

С момента предыдущего посещения главой города стройплощадки готовность школы продвинулась с 59 до 78 процентов. Представитель подрядчика сообщил, что уже полностью закрыт тепловой контур здания и проведен наладочный пуск отопления. Сейчас идет внутренняя отделка, завершается окрашивание стен учебных классов и других пространств, монтаж покрытия полов и потолков. Устанавливают светильники и двери.

По словам руководителя управления образования и молодежной политики Любови Кулаковой, работа ведется согласно разработанному дизайн-проекту помещений.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ОБОРУДОВАНИЕ НА 450 МИЛЛИОНОВ

На сегодня прошли конкурсы среди подрядчиков на поставку инвентаря, общая стоимость которого составит более 450 миллионов рублей. Сейчас оно закуплено более чем на 80 процентов у российских производителей. Новая школа будет оснащена интерактивным компьютерным оборудованием, цифровыми лабораториями, робототехникой. В кабинетах установят комфортную мебель, уже приобрели инструменты для занятий музыкой. Оборудование завозится и монтируется по мере готовности в помещений.

Мэр Воронежа осмотрел учебные классы, пищеблок и пять спортивных залов.

– Необходимо до мая завершить отделочные работы, а уже к июлю сдать полностью готовый объект, чтобы управление образования и молодёжной политики могло приступить к его лицензированию. 1 сентября здесь уже должны начать учиться, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Подрядчик проводит монтаж внутренних инженерных систем и наружной отделки здания, эти работы непосредственно зависят от погодных условий.

– Почти на 90 процентов обустроены сети водоснабжения и канализации. Начаты работы по благоустройству территории – монтируются малые архитектурные формы, ограждение и наружное освещение. Весной приступим к озеленению территории. Риски срыва сроков сдачи объекта отсутствуют, – заверил технический директор фирмы-подрядчика Александр Первушин.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПРИСВОИЛИ НОМЕР

В ноябре прошлого года решением гордумы новой школе уже присвоили номер – 107. Любовь Кулакова сообщили, что в ближайшее время в новом учебном заведении назначат директора, а затем начнется подготовка к формированию педагогического коллектива.

– Мы еще выделили дополнительные средства для того, чтобы до 1 сентября сделать всю необходимую инфраструктуру, чтобы дети, их родители, педагоги смогли комфортабельно добираться до школы – подъездные пути и тротуары. Также продолжаем заниматься реконструкцией дороги вместе с пешеходной частью и освещением по улицу Урывского, – рассказал глава Воронежа.

Ребят из школ №54 и №100 нового микрорайона возят специальные школьные автобусы. А набор учеников в новую школу начнется по плану – 1 апреля 2023 года.

– Учреждение сможет принять не только детей из строящихся в непосредственной близости домов, но и с улиц Урывского, а также из микрорайона рядом с больницей «Электроника». Мы заранее проинформируем родителей о том, куда им нужно будет обращаться для того, чтобы подать заявление о поступлении и необходимые документы, – добавила Любовь Кулакова.

Подводя итоги инспекционного выезда, Вадим Кстенин отметил, что сейчас в городе одновременно строятся шесть больших школ и одна пристройка в Масловке.

- Это огромная ответственность не только для нас, но и для подрядных организаций и их работников. На эти цели выделено больше 10 миллиардов рублей, и сдать готовые объекты нам нужно в этом и следующем годах. Только один объект перейдет на 2025, – подытожил Вадим Кстенин.