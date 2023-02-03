Выходные в Воронеже: скрипка Гварнери, "Иоланта" и "Титаник"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СКРИПКА ГВАРНЕРИ В ФИЛАРМОНИИ

3 и 4 февраля в Воронеже выступит скрипач Равиль Ислямов. 21-летний обладатель Гран-при Международного конкурса скрипачей имени Бетховена (Австрия, 2016), победитель Молодежных Дельфийских игр России (2016, 2018), участник «Музыкальной сборной России» сыграет в филармонии на скрипке Джузеппе Гварнери 1735 года. Вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром он исполнит Скрипичный концерт ре мажор Чайковского.

Период, когда композитор писал это произведение, он называл не иначе как счастьем. Концерт был написан буквально за месяц. Он признан одним из самых светлых опусов маэстро и является одним из лучших образцов русского музыкального искусства.

В программе концерта прозвучат и другие произведения Чайковского: «Гамлет», увертюра-фантазия по Шекспиру для оркестра, и Итальянское каприччио на темы народных песен для оркестра.

3 февраля в 19.00 и 4 февраля в 18.00, 12+

предоставлено филармонией

КОНЦЕРТЫ

4 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет юбилейный творческий вечер воронежского поэта, музыканта, лауреата российских и международных фестивалей авторской песни, руководителя поэтического направления арт-студии «Акколада» Владимира Сапанюка. В программе «Стихи и музыка души моей» прозвучат стихи и песни «Скажи, поэт», «Воронежскому трамваю», «По сценарию», «Мой Воронеж», «Любовь, данная свыше», «Альтернатива», «Мой путь» и другие. Концерт можно послушать бесплатно 4 февраля в 16.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки». 12+

5 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт студентов отделения духовых и ударных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. В программе прозвучат популярные произведения Вильгельма Поппа («Концертный вальс»), Александра Арутюняна («Концертное скерцо»), Вольфганга Амадея Моцарта (Концерт №3, ч. 3), Георгия Свиридова («Вальс» и «Романс» из фильма по повести Пушкина «Метель»), Сергея Рахманинова («Прелюдия»), Жака Делеклюза («Подражание №2»), Ленни Нихауза («Джазовая сюита»). Концерт пройдет в главном корпусе "Никитинки" (пл.Ленина, 2), в лекционном зале четвертого этажа. Начало в 15.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БАЛЕТЫ НА ГАСТРОЛЯХ

В Воронеж на гастроли приехал Белорусский государственный академический музыкальный театр. Труппа из Минска покажет три балета в Воронежском концертном зале.

4 февраля в 19.00 артисты станцуют завораживающий балет "Клеопатра". Хореограф Медина Алиева создала красочное, завораживающее действо, стремясь посредством танца рассказать о жизни египетской царицы, ее неудержимом стремлении к власти и любви. В своей работе Медина использует знания об истории, значении и специфике танца в Древнем Египте. Кроме того, в поисках особенностей хореографической лексики спектакля она обращается к скульптурному и живописному искусству этой страны. 12+

5 февраля в 11.00 покажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк". Это нестареющая классика для детей. Не одно поколение впервые знакомилось с музыкой, с инструментами симфонического оркестра благодаря увлекательной истории, сочиненной великим композитором ХХ века. Дети познакомятся с основными инструментами симфонического оркестра, благодаря увлекательной истории, в которую будут вовлечены неуклюжая утка, хитрый кот, юркая птичка, дедушка и, конечно же, серый волк и мальчик Петя. 0+

А вечером 5 февраля в 19.00 представят балет "Титаник". В основе либретто – истории людей, жизни которых были оборваны произошедшей катастрофой. Все книги, написанные о крушении парохода «Титаник», и все фильмы так или иначе основываются на реальных событиях той ночи. В новом балете постановщики также придерживаются документальной хроники, «цитируют» некоторые факты, доказанные и всесторонне исследованные. 12+

афиша ВКЗ

"ИОЛАНТА" И ДРУГИЕ СПЕКТАКЛИ

5 февраля в театре оперы и балета покажут оперу «Иоланта» Чайковского. Партию Водемона исполнит приглашенный солист - лауреат международных конкурсов Игорь Онищенко. Певец на протяжении пяти сезонов служил в Венской опере, много гастролировал по крупнейшим оперным площадкам мира. В 23 года исполнил заглавную роль в «Свадьбе Фигаро» Моцарта в Муниципальном театре Сантьяго де Чили, в 2020 спел Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини на в Опере Тель-Авива. В 2017 году участвовал в постановке оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича на Зальцбургском фестивале. В марте 2022 года исполнил главную партию в мировой премьере оперы «Мы» по повести Евгения Замятина композитора Антона Лубченко в театре Регенсбурга, Германия.

В партии Иоланты в этот вечер -Дарья Филиппова, Эбн-Хакия - Игорь Горностаев, Роберта - Роман Дюдин, впервые партию короля Рене будет петь Артем Борисенко, а в партии Бертрана - новый солист оперной труппы воронежского театра (в прошлом солист Большого театра России), лауреат международных конкурсов Давид Целаури. Также в спектакле заняты ведущие оперные солисты: Оксана Шапошникова (Бригитта), Елена Черноволос (Марта), Татьяна Измайлова (Лаура). 6+

4 февраля в 18.00 в оперном мюзикл "Мужчина моей мечты", 12+

В драмтеатре 4 февраля в 18.00 "История одного преступления" (16+), 5 февраля в 15.00 "Чук и Гек" (6+), а в 18.00 - "Ракушка" (16+).

В кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Театр в кино" 4 февраля в 18.00 спектакль Московского театра "Соврменник" - "С наступающим..." (18+), а 5 февраля в 18.00 - "Хованщина" из Баварской оперы (12+).

А в рамках проекта "Музей в кино" в кинотеатре "Спартак" 4 февраля в 15.30 фильм "Палладио. Власть архитектуры" (12+).

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ЛЬВЫ В ЦИРКЕ

В цирке воронежцев отправляют в полет к другим планетам. Межгалактический корабль-шоу «Звездный круиз» - это театрализованное представление с элементами мюзикла, иллюзии, парадом созвездий-номеров, яркими костюмами и спецэффектами. Вместе с воздушными гимнастами, акробатами, дрессировщиками зрители побывают в туманности Андромеды, созвездиях Гончих псов и Пегаса, на Луне и даже встретятся с космическими пиратами. Звездные разбойники - не промах: видят всех насквозь с помощью мнемотехники - главарь с завязанными глазами легко угадывает предметы зрителей из самых дальних углов зала.

В программе много трюков с животными - лошадьми, пони, кошками и собаками. Но самый эффектный и щекочущий нервы номер представления - аттракцион укротительницы хищников Ольги Борисовой. В паре с мужем Алексеем Макаренко они демонстрируют чудеса дрессуры африканских львов.

Еще один эффектный и тоже заставляющий замирать сердце номер - Олега Спигина. Эквилибрист исполняет трюк в довольно редком сейчас жанре штейн-трапе - стойку на зубах на трапеции, которая вращается под куполом по кругу. Артист делает трюк «без рук» и без страховки! Реально держится «зубами за воздух»! Чуть не удержишь баланс – и полетишь вниз.

4 февраля в 12.00 и 16.00, 5 февраля в 16.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского откроется выставка «Музей в годы войны» (12+). Проект приурочат сразу к двум памятным датам - 80-летию освобождения Воронежа от фашистов и 90-летию основания музея.

- В тяжелые для страны 1941-1942 годы спасение культурных ценностей было задачей многотрудной и опасной. Переживая горе вместе со всеми, сотрудники Воронежского художественного музея в годы Великой Отечественной войны сделали все возможное для спасения своих коллекций - культурного и научного наследия страны, - отметили в музее. - На выставке посетители смогут воочию убедиться в подвиге людей, которые, не жалея здоровья и жизни, спасали уникальные произведения искусства. Отдельное внимание будет уделено тем частям коллекций, которые спасти так и не удалось. Утраченные предметы, скупая информация о которых дошла до нас только в виде нескольких строк на затертых страницах довоенных документов или общих черно-белых фото экспозиционных залов, могли бы стать жемчужинами современных музейных коллекций.

Еще в музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Подарившие нам мир и красоту». Это экспозиция воронежских художников-фронтовиков и приурочена она к 80-й годовщине освобождения Воронежа от фашистов. Тяготы фронтовых лет, радость Победы, мирные трудовые будни, красота родного края и любимого города - все это нашло отражение в искусстве талантливых мастеров живописи и графики.

На выставке можно увидеть живописные работы наших земляков Криворучко, Лихачева, Гончарова, Шолохова, Еременко, Комолова, Попова, Фролова, графику Василенко, Легени. Также в экспозицию вошли графические работы московских фронтовых художников Богаткина и Демидова, написанные в 1942-1943 годах в разрушенном Воронеже. Всего на выставке представлено около 120 работ. Она продлится до 26 февраля. 0+