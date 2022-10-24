Мэр Вадим Кстенин: «Воронежские коммунальщики готовят технику к зиме»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Зима не за горами, поэтому дорожные и коммунальные службы Воронежа оперативно начали подготовку к этому периоду. Каково состояние техники, что необходимо закупить и как будет выстроена работа во время снегопадов – доложил глава города Вадим Кстенин губернатору Александру Гусеву во время еженедельного совещания.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Мэр назвал основную задачу уборки улично-дорожной сети в зимний период. Главное, обеспечить беспрепятственное, безопасное движение транспортных средств и пешеходов в областном центре. Поэтому технология зимней уборки складывается в комплексном применении средств механизации, людских ресурсов и противогололедных материалов.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Сотрудниками управления дорожного хозяйства в зимние периоды прошлых лет осуществлялся систематический мониторинг состояния улично-дорожной сети, в том числе и тротуаров. Проводились объезды, в ходе которых на улично-дорожной сети выявлялись проблемные участки, которые требуют принятия незамедлительных мер по их устранению. Информация оперативно направлялась сотрудникам управ районов и директорам комбинатов благоустройств. Эта работа будет продолжена в зимний период 22-23 годов, – рассказал Вадим Кстенин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

ПРИОБРЕТАЕТСЯ НОВАЯ ТЕХНИКА

В начале 2022 года при поддержке губернатора в городе значительно расшили штат сотрудников и приобрели еще более 60 единиц техники. Из регионального бюджета на эти цели направили свыше 465 млн рублей. В начале лета доставили 45 единиц, 33 из которых предназначены для содержания улично-дорожной сети, остальные привезут до конца года.

Есть и новинки. Например, появятся сразу три единицы оборудования для выкорчевывания пней, которые закрепят за районами. Они позволят оперативно удалять сухие, аварийные деревья, а на их месте высаживать новые.

Всего, по словам градоначальника, этой зимой комбинатами благоустройства будет использоваться 334 единицы коммунальной техники (без учета той, что привлекается на договорной основе). А это: 76 пескоразбрасывателей, 49 тракторов со щеткой, 16 грейдеров, 10 роторов, 16 снегопогрузчиков, 38 фронтальных погрузчиков, 36 самосвалов, 43 единиц малогабаритных уборочных машин и др.

Вся техника оперативно проходит технический осмотр и необходимую отладку, регистрацию. Ну а работники комбинатов параллельно начинают и подготовку части машин к зимнему периоду. Например, уже ведется переоборудование поливомоечных машин в пескоразбрасыватели.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

КОНТРОЛЬ ЗА УБОРКОЙ ВО ДВОРАХ

Вадим Кстенин заверил, что с 14 по 16 ноября будет проведена комиссионная проверка готовности коммунальной техники к работе в зимний период, баз для хранения противогололедных материалов и заготовки необходимого количества пескосоляной смеси.

Губернатор Александр Гусев также обратил внимание на необходимости тесного взаимодействия с управляющими компаниями, чтобы контролировать уборку на внутридворовых территориях и поручил тщательно следить за содержанием дорог:

– Мы тратим огромные деньги на строительство дорог, десятки миллиардов рублей. Больше 20 млрд тратится, если взять дорожный фонд и наши областные программы, конечно, дороги надо содержать в нормальном состоянии. Это становится для нас приоритетом перед строительством. Давайте договоримся: ко второму чтению бюджета в областной Думе у нас должны быть согласованные позиции по затратам на содержание дорог.

Ирина Шабанова